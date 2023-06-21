Trabzonspor'un 2 sezon önce kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir.

AVRUPA'NIN BAŞKA KULÜPLERİNDEN DE TEKLİFLER VAR

Milli futbolcunun transferi için Getafe, bordo-mavililer ile kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacak. Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ömür'e Avrupa'nın başka kulüplerinden de teklifler olduğu belirtiliyor.

ÖMÜR'ÜN KARNESİ

Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor ile 41 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.