Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir

21.06.2023 13:17

Trabzonspor'un 2 sezon önce kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Abdülkadir Ömür'ün transferi için Getafe ile resmi görüşmeler başlayacak. Ömür'e Avrupa'nın başka kulüplerinden de teklifler olduğu belirtilirken, bu sezon Trabzonspor ile 41 maça çıkan milli futbolcu 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Trabzonspor'un 2 sezon önce kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir.

AVRUPA'NIN BAŞKA KULÜPLERİNDEN DE TEKLİFLER VAR

Milli futbolcunun transferi için Getafe, bordo-mavililer ile kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacak. Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ömür'e Avrupa'nın başka kulüplerinden de teklifler olduğu belirtiliyor.

ÖMÜR'ÜN KARNESİ

Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor ile 41 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Abdülkadir Ömür, Avrupa'ya yelken açıyor! Yeni rotası İspanya
YORUMLAR
500

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Titanik enkazını görmek için yaptığı dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca kez uyarılmış
13:12 Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca uyarılmış
13:11 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga karşılaşmasının galibi olacak
13:07 Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi olacak
13:06 Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi
13:02 Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi
12:52 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili konuştu: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor
12:49 Bakan Şimşek'ten "HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin girişimiz olacak mı?" sorusuna yanıt: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor
12:47 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım
12:46 Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 14:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement