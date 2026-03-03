Abdülkerim Bardakcı oynamadığı maçta bir ilki yaşadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE

Yoluna 3 kupada birden devam eden Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sonuçla birlikte yoluna çeyrek finalden devam etme başarısı kazandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray'da transfer olduğu günden yana yoğun maç takvimi nedeniyle dinlendirilememesi ile gündeme gelen milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı kariyerinde bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü sezonunu yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, ilk defa ceza ve sakatlık dışında iki maç üst üste bir mücadelede forma giymedi. Ligde ve kupada oynanan Alanyaspor mücadelelerinde takımının yanında olmayan deneyimli oyuncunun Beşiktaş derbisinde yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.