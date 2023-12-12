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Abdullah Avcı, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Abdullah Avcı, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın FIFA hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı. Avcı, saldırıyı kınayarak Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve futbolun daha güzel bir hale gelmesi temennisinde bulundu.

Abdullah Avcı, Halil Umut Meler\'e yapılan saldırıyı kınadı
12.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:04
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 sonra eren Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırıya Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kınama mesajı geldi. Avcı, açıklamasında, "FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, bu akşamki gibi karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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