Abdullah Avcı: Trabzonspor, hedeflerine doğru ilerliyor - Son Dakika
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Spor

Abdullah Avcı: Trabzonspor, hedeflerine doğru ilerliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın kupalara ambargo koyarak ilerlediğini belirtti. Avcı, oyuncularını tebrik ederken, taraftarlara da teşekkür etti.

28.02.2024 20:31  Güncelleme: 20:35
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, geldiklerinde belirledikleri iki hedefe doğru ilerlediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, organizasyonu olan bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Oyunun başında 60 dakikaya kadar doğru baskılar yaptık. Golü erken bulabilsek oyun değişecekti. Doğru opsiyonları uyguladık. Rakip 60 dakikadan sonra üzerimize gelmeye başladı. Rakibin etkili ayaklarını durdurmaya çalıştık. Sezon başında koyduğumuz iki hedefe de ilerlemeye devam ediyoruz. Trabzonspor kupalara ambargo koyarak yoluna devam etmiştir. Biz de ekibimizle bunu tekrar yaşamak istiyoruz. Trabzonspor vazgeçmez. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun ortaya koydular. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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