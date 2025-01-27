Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-4 mağlup olan Hatayspor'da 2 gol atan Vincent Aboubakar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Türk hakemlerini eleştiren Aboubakar, ''Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!'' ifadelerini kullandı.

27.01.2025 22:47  Güncelleme: 22:57
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 8.dakikada 10 kişi kaldığı maçta 5-4 mağlup oldu. Akdeniz ekibinde 2 gol birden atan Vincent Aboubakar, maçın ardından Türk hakemleri için çarpıcı ifadeler kullandı.

"ARTIK CANIMA TAK ETTİ, TÜRK HAKEMLERİNE DAYANAMIYORUZ"

Türk hakemlerine isyan eden Aboubakar, "10 kişi kalarak mücadele ettik ama bu konular hakkında konuşmasam bile canıma tak etti! Türk futbolunda hakemler çok can yakıcı kararlar alıyorlar ve bir takımın kaderiyle oynuyorlar! Bu korkunç bir şey! Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!" ifadelerini kullandı.

"LİGİ BÖYLE YÖNETMELERİ İNANILMAZ CAN YAKICI"

Aboubakar, açıklamasının devamında "Savaşmaya devam edeceğiz, asla bırakmayacağız. Kümede kalmayı planlıyoruz ama konu yine hakemler! Artık maçlarımızın sabote edildiğini bile düşünüyorum! Böyle olmamalı! Türk hakemlerin bu kararlarla ligi yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı!" sözlerini sarf etti.

Aboubakar\'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler

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Son Dakika Spor Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat:
    şikesporun kulübü kasımpatıyı ligde tutmak için Hatay'ı harcadınız. şikespora her maçı kaybederler, GS'a karşı ölüm kalım maçı gibi oynarlar. Tribüne şikesporun elemanlarını toplayıp GS'a karşı terör besteleri söylerler. TFF MHK istifa! 89 115 Yanıtla
  • ferhat:
    şikesporu yıllardır şampiyon yapmak için yemedikleri hak kalmadı. her kulübün hakkını yediler. lale orta sezonları gibi en skandal sezonlardan biri devam ediyor. GS'ın hakkını yediren yönetim istifa! 69 82 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Artik klüpler birligi baskani yani Ali Koc bakiyor Hakem isine ! diledigi şikeyi acik yapiyor artik 62 23 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    ülke futbolunu KOC için bitirdin federasyon, yazıklar olsun sana 62 22 Yanıtla
  • ferhat:
    bir adamın oyuncağı olmuş feNerasyon İSTİFA ! 56 18 Yanıtla
  • ferhat:
    Nihat Kahveci'yi dobralığıyla biliriz. Şikesporun hakemle maç kazandığını, GS'ın ise hakkını hakemlerin yemesine rağmen futboluyla kazandığını anlatıyor adam her hafta. Bir kere şikeyle olur kulhakkı yer sonra lnetlenir ve 100 yıl şampiyon olamaz kuldan utanmaz ALLAH'tan korkmaz arsızlar 37 19 Yanıtla
  • ferhat:
    koc duruşu olmayan yalıosmanı dönme dolaba bindirmiş istediği gibi oynatıyor 40 16 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Yabanclara TÜRK leri aşağılatmaya kötü konuşturmaya devam eden ceza vermeyen TFF İSTİFA ! 35 14 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    FB yöneticileri başarısızlıklarını örtmek için sürekli ortalığı karıştırarak taraftarına şirin gözükmeye çalışıyor. Son Hatay maçında TÜRK hakemlerine, kulüplerine küfrediyorlar ve her açıklamasında hedef gösteriyorlar, ülkemizi aşğılıyorlar, kaos çıkarıyorlar. TFF ise ceza vermeyerek teşvik ediyor, içkarışıklığa sürükleyecekler ALLAH korusun yeter artık devletimiz önlem almalı bunlara. 34 14 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Serkan Yalçın uefada adınız yazıyor annene sor bakiyim kimlerin altına yatmis 21 8 Yanıtla
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