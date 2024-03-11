Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF\'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin

Spor

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından Beyaz Futbol programına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Türk futbolunda oyunun durmaması ve hakemlerin konuşulmaması için öneri sundu.

"10 YAŞIMDAN BERİ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Son dönemlerde şahit olduğu şeyler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim. Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü?" ifadelerine yer verdi.

"FEDERASYONA YALVARIYORUM"

Oyunun durmaması için TFF'ye öneride bulunan Ilıcalı, "Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez" dedi.