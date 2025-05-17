Acun Ilıcalı Hull City\'nin yeni teknik adam adayını açıkladı! Türkiye\'den alıyor

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, ligde son hafta kümede kalmayı başarmıştı. İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Ruben Selles'in ardından yeni teknik direktörünü ararken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ACUN ILICALI DOĞRULADI

Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını açıkladı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Acun Ilıcalı, İngiliz ekibinin teknik direktörü adayları arasında olan 44 yaşındaki Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandığını dile getirirken, başka hocaların da listede olduğunu dile getirdi.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'un başında bu sezon 17 maça çıkan Emre Belözoğlu, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi. Brezilyalı antrenör Alex de Souza'nın yerine ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine 1.5 yıllık imza atmıştı.