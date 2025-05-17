İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, ligde son hafta kümede kalmayı başarmıştı. İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Ruben Selles'in ardından yeni teknik direktörünü ararken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını açıkladı.
Acun Ilıcalı, İngiliz ekibinin teknik direktörü adayları arasında olan 44 yaşındaki Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandığını dile getirirken, başka hocaların da listede olduğunu dile getirdi.
Antalyaspor'un başında bu sezon 17 maça çıkan Emre Belözoğlu, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi. Brezilyalı antrenör Alex de Souza'nın yerine ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine 1.5 yıllık imza atmıştı.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni teknik adam adayını açıkladı! Türkiye'den alıyor - Son Dakika
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