Acun Ilıcalı'nın kazasını duyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hastaneye koştu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın kazasını duyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hastaneye koştu

19.09.2022 23:57
Acun Ilıcalı'nın kazasını duyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hastaneye koştu

İstanbul Sarıyer'de motosikleti ile ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı astanede ziyaret eden ilk isimlerden biri de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tu. Koç'un yanı sıra oyuncu İbrahim Büyükak ve ünlü sunucu Hakan Ural da hastaneye geldi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kaza yaptığı haberini alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu İbrahim Büyükak ve sunucu Hakan Ural, Ilıcalı'yı hastanede ziyaret etti.

SARIYER'DEKİ HASTANEDE KALIYOR

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosikletle ilerlediği sırada Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek yaralanmıştı. Sarıyer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın kolunun kırıldığı, kızının ise hafif yaralandığı öğrenildi.

İLK ZİYARET EDEN ALİ KOÇ OLDU

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'yı hastanede ziyaret etti. Ali Koç'un yanı sıra oyuncu İbrahim Büyükak ve ünlü sunucu Hakan Ural da hastaneye gelerek, Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: İHA

İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı, Hakan Ural, Sarıyer, 3. Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın kazasını duyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hastaneye koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın kazasını duyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hastaneye koştu - Son Dakika
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