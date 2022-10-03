Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir

03.10.2022 16:16

Shota Arveladze ile yolları ayırmasının teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City, gözünü Beşiktaş'ın eski hocasına çevirdi. Acun Ilıcalı'nın Portekizli hoca Carlos Carvalhal ile görüşeceği iddia edildi.

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona ermişti. Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük için sürpriz bir hocanın ismi ortaya atıldı.

CARVALHAL FAVORİ

Sporx'in İngiliz basınından aktardığı habere göre, Shota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'de koltuğun yeni favorisinin bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal olduğu ifade edildi.

Carlos Carvalhal

WOLVERHAMPTON DA TALİP OLABİLİR

Öte yandan Carvalhal'in, 1 Temmuz 2022'de bir yıllık sözleşme imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'dan 4 maçın ardından ayrılacağı iddia edildi. Carlos Carvalhal'in ayrıca, Bruno Lage ile yollarını ayıran ve Portekizli birçok futbolcusu bulunan Wolverhampton Wanderers tarafından da düşünülebileceği kaydedildi.

TÜRK HOCALARIN ADI DA GEÇİYOR

Daha önce Acun Ilıcalı'nın Hull City'nin başına Türk bir teknik direktör getireceği iddia edilmişti. İngiliz ekibi için olası adaylar arasında Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal'ın isimleri geçmişti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir - Son Dakika
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