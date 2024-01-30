Acun Ilıcalı\'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye\'den ayrıldı

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da gözden çıkarılarak kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katıyor.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Abdülkadir Ömür, Hull City ile sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye uçtu.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'e olan ilgilerine ilişkin olarak, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağya transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz." demişti.