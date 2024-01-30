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Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da gözden çıkarılan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak için sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye uçtu. İlgili transfer için görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

30.01.2024 - 09:34,  Güncelleme: 09:38
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da gözden çıkarılarak kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katıyor.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Abdülkadir Ömür, Hull City ile sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye uçtu.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'e olan ilgilerine ilişkin olarak, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağya transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz." demişti.

Acun Ilıcalı\'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye\'den ayrıldı
YORUMLAR (1)
  • Uğur RİZE: İş yapar orda bu adam Yanıtla 0 16

Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
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