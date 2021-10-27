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Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları - Son Dakika

Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları

27.10.2021 11:46
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için görüşmeleri devam ediyor. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada bazı bonus maddeleri de bulunuyor.

Medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerinde sona geldi. Kulübün sahibi olan Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlin ödeme yapacağı aktarıldı.

"ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

PREMİER LİG'E YÜKSELME ÖDEMESİ

Hull City, İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Takımın Premier Lig'e yükselirse bir ödeme daha yapılacak. Takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapılacağı aktarıldı.

HULL CİTY NERENİN TAKIMIDIR?

Hull City AFC isminde de geçtiği gibi Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan Hull şehrinin takımıdır. Kingston upon Hull veya yaygın olarak kullanılan kısa adıyla Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

HULL CİTY AFC HAKKINDA DETAYLAR

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

HULL CİTY HANGİ STADYUMU KULLANMAKTADIR?

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Stadın inşaatı 18 Aralık 2002 yılında tamamlanmıştır. Stadyumda atılan ilk gol ise Hull City'nin Dostluk Maçında Sunderland AFC'yi 1-0 yendiği maçta Steve Melton'ın 4. dakikada attığı goldür.

Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları - Son Dakika
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