Acun Ilıcalı: Türk hakemliği iflas etti

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Yarın yönetim kurulunda toplantı yapacağız. Yönetim olarak düşüncemiz Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta olduğudur. Bu sezon bunu defalarca söyledik. İşi sulandırmaya çalıştılar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Türk hakemliği açısından tam olarak MR çekilen bir hafta oldu. Bu hafta, bu sezon anlattıklarımızın hepsinin özeti gibi oldu. Bizim bütün isyan ettiğimiz konu, Türk hakemliğimizin iflas ettiği bugünkü sonuç; 'siz fazla delil aramayın, biz size bu delilleri verelim' öyle bir sonuç oldu. Yönetim olarak arkadaşlarla biraz evvel konuştuk yarın toplantı yapacağız. Yönetim olarak düşüncemiz Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta olduğudur. Bu sezon bunu defalarca söyledik. İşi sulandırmaya çalışanlar, işi bir şekilde başka yerlere sürenler bu işi başka yere taşımak isteyenler, bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatarak konuyu sulandırarak, bu konuyu nasıl sulandırırız bize de aynı şekilde yapılıyor diyerek değerlendirdiler" ifadelerini kullandı.

"Hatalar bir takımın lehine olursa o zaman adalet olmaz"

Hakem kararlarının Galatasaray'ın lehine olmasının adalet sağlamadığına vurgu yapan Ilıcalı, bu sezonki maçlardan örneklerle anlatarak şunları söyledi:

"Sadece son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında verilmeyen penaltı. Bu iki penaltıyı kullandırsalar, bugün puan farkı 4'tü. Türkiye'de hakemlik konusu her açıdan elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, rakip takım federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Her türlü hakkımız yeniyor, şu oluyor, bu oluyor, kaç puan kaybettiniz sıfır. Hakem hatasından puan kaybetmemiş takım, biz isterseniz sayalım; Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüpspor maçında net penaltımız verilmedi. Bu iki müsabakada puan kaybımız 4 olarak hesaplarsak; öteki tarafa baktığınızda en son kırmızı kartı ne zaman görmüş biliyor musunuz? Dünya Kupası'ndan önce. Neredeyse 2,5 yıldır federasyon bizi biçiyor. Artık bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Sadece bu sezon hepimizin görüp, kabul ettiği 4-5 tane kırmızı kart var. Biz hatayı her zaman olgunlukla karşılarız ama hatalar bir takımın lehine olursa o zaman adalet olmaz. Adalet olmazsa da isyan çıkar, kaos çıkar. Hocamız isyanda, son derece moral bozuk. Dün yine Galatasaray maçından sonra kendisiyle konuştuk. Bizim rakibimiz kim diye sordu? 'Rakibimizin gerçekten Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?' dedi. Bir şey diyemedim. Sonuçta dünyanın en büyük hocalarından bir tanesi, dünyanın en büyük liglerinde hocalık yapmış. Başka ülkelerde böyle isyan ettiğini düşünmüyorum. Neden bu isyandayız, değerlendirmek lazım."

"Şu anda Türkiye'de futbolda adalet yok"

Türkiye'de hakemliğin bittiğini vurgulayan Acun Ilıcalı, "Böyle devam edemeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Yönetim olarak başkanımız da dahil olmak üzere toplanacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Eminim ki Türkiye'de bu konuda adaletin tecelli edeceği günleri göreceğiz. Şu anda Türkiye'de futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin 15'inin de penaltı dediği pozisyona penaltı çalmadı, VAR müdahale etmedi. Benim tereddüdüm yoktu artık Türkiye'de hakemliğin bittiğinin herkes farkında inşallah adil bir lige kavuşuruz" dedi.

"Sadece bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmedi"

Sarı kartlarda iki takıma verilen/verilmeyen kartlara dikkat çeken Ilıcalı, "Açıkça ittirilen bir rakip var. Biz de bir mücadele içindeyiz. İnanamıyorum. Bence iyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, dikkat edin eliyle topa müdahale ediyor sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan oyuncu görüyoruz. Hakem de oyuncuya bakıyor. Bu dünyanın her yerinde sarı kart ama hakem veremiyor. Sarı kartlardaki dengesizlik ortada. Sadece bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Bunları vermezsen Türkiye'de gündemimiz hakem rezaleti olacak" diye konuştu.

"İyi transferler yaparak takımımızı daha da güçlendireceğiz"

Puan farkının kapanacağını sözlerine ekleyen Ilıcalı, transferle ilgili sorulan soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sezonun bitmesine neredeyse 20 maç var. Bu süreçte puan farkı kapanır mı? Evet kapanır ama önce adaletin sağlanması lazım. Her şey adil olsun, iki takım adil şartlarda mücadele etsin. Ondan sonra puan farkı kapanıyor mu görelim. Takımımızın gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Taraftarlarımız bu konuda müsterih olsun. İyi transferler yaparak takımımızı daha da güçlendireceğiz. Bahsettiğiniz puan farkı Türkiye'de defalarca kapandı, bu sezon da tabii ki kapanır. Önce adalet olması gerekiyor. Adalet olsun bizi öyle eleştirin. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eleştiriye tabii ki açığız. Karşı takımın koluna 20 kilo takıp, sonra o niye sizden daha ağır demeyin. Bizim futbolcularımız kenetlendi. Bu puan farkının kapanabileceğini kendileri de biliyorlar. Maçlarda da ona göre asılıyorlar. Yeni transferler de yapacağız. Aradaki puan farkının da azalacağını düşünüyoruz."

Acun Ilıcalı, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararının yarınki yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.

"Yabancı hakem istiyoruz"

Acun Ilıcalı, yabancı hakem talebini yineleyerek şöyle dedi:

"Futbol Federasyonu bir şekilde değerlendirecektir. Bu hakemlerle bu lig yürür diyorlarsa bir şey diyemem. Biz bu konuda fikrimizi açıkladık, biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın, hatalar. Avrupa kupası maçını izliyorum geçen hafta, Torreira'nın pozisyonunun aynısından hakemler penaltı çalıyor. Ama biz de hakemler çalmıyor. Niye çalınmıyor bunu araştırmamız gerekiyor. Neden 3 yıldır kırmızı kart görmüyorlar? Bütün bunlar tesadüf mü? Biz haksızlıktan bahsedince, karşı taraf bana saldırıyor. O kadar aciz bir durum ki bir şey diyemiyorum. Futbol olarak bir cevapları yok. Kırmızı kart görmemelerine 'tesadüf' diyecekler."

"Futbolcularımız Samet olayını içlerine sindiremiyor"

Sarı-lacivertli taraftarların tepkileriyle ilgili sorulan soruya Ilıcalı, "Tribündeki gerilim futbolcularımızı etkiliyor. Taraftarımız eleştirebilir biz sonuna kadar saygı duyarız. Sonuç itibarıyla biz onları temsil ediyoruz ama maç sırasında negatif bir enerji vermek bindiğin dalı kesmektir. Yıllarca Fenerbahçe tribünlerindeydik, hiçbir zaman futbolcularımı yuhalamadım. Taraftarımız bizim 12. adamımız onlardan destek bekliyoruz. Futbolcularımız bu konuda bizimle dertleşiyorlar. Samandıra'da en az 4-5 kez bununla ilgili konuşma oldu. Özellikle Samet olayını içlerine sindiremiyorlar. Onların desteği bizim için çok çok önemli. Onların 12. adamımız olduğuna inanıyorum. Şampiyon olacağımıza inandığımız bir sezonda futbolcularımızın moralini bozmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararında taraftarların tepkisine de değinen Ilıcalı, bizim lehimize verilen kararların incelemesi çok uzun sürüyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL