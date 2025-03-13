Adana Büyükşehir Belediyesi 432 Amatör Spor Kulübüne 14.5 Milyon Lira Destek Sağladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 432 amatör spor kulübüne 14 milyon 500 bin lira destekte bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediyesi'nde başladığı Spor Kenti Adana oluşturma çabaları kapsamında kulüplere verdiği destekleri sürdürdüğü bildirildi. Bu çerçevede özellikle amatöre ve altyapı faaliyetlerine verilen desteğinde artarak devam ettiği kaydedilirken bugün bir tören gerçekleştirildi. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Temsilcileri, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kamber, Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Sümer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Adana Şubesi yöneticileri ile kentte faaliyet gösteren çok sayıda spor branşının il temsilcileri, engelli sporunun önde gelen kulüplerinin yönetici ve sporcuları ile antrenör ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı. Belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirilen törende 432 amatör spor kulübüne 14 milyon 500 bin liralık nakdi destek sağlandığı ifade edildi.

"Spor kötü alışkanlıklarının panzehridir"

Sporun aynı zamanda kötü alışkanlıkların, uyuşturucu ve benzer bağımlılıkların panzehri olduğunu anlatan Başkan Karalar, "Biz Seyhan'da göreve başladığımız andan itibaren spora çok önem verdik. Seyhan'ı çok ciddi spor ilçesi yaptık. Önemli takımlara, önemli sporcular yetiştirip verdik, önemli şampiyonlar çıkardık. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de sporu seven, işini severek yapan bürokrat ve çalışanlarımızla tempoyu artırarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Böyle olunca arkasından güzellikler geliyor. Biz bir geleneği başlattığımızda onun devamını artırarak getiririz. Bugünkü desteğimiz de bunun bir parçası. 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Amatör spor takımlarımızın kullandığı sahaların düzenli olarak bakımını, onarımını gerçekleştiriyoruz"dedi.

Bağımlılıkla mücadele merkezi inşa edeceklerini ve burada gençlerin spor yaparak, enerjilerini atma olanağı bulacağını aktaran Başkan Karalar, Adana'daki uluslararası spor etkinliklerine dünyanın ve ülkenin birçok noktasından sporcunun katıldığını, spor turizminin giderek geliştiğini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin spor organizasyonlarının her yıl daha coşkulu, renkli ve yoğun katılımla gerçekleştiğine dikkat çeken Karalar, bunda yapılan organizasyonlar kadar, Adanalının misafirperverliğinin de etkisi olduğunu vurguladı.

"Halkımızı ve şehrimizi çok seviyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin silkelendiğini ve iki ayda 961 milyon lira para kesildiğini ifade eden Karalar şöyle devam etti:

"Biz her şeye rağmen halkımıza hizmetimizi, desteğimizi sürdürüyoruz. Bu bizim iyi yönetim biçimimizden kaynaklanıyor. Nasıl ilk göreve geldiğimizde gelirimizin 4 katı borç devralıp, sorunları çözdüysek, bunu da çözüyoruz. Yaptığınız işi severseniz, içten, kalpten yaparsanız sonunda başarı gelir. Biz hem hizmet ettiğimiz insanları hem de memleketimizi çok seviyoruz..Adana'mızı, ailelerinizi ve bizleri başarılı olarak, şampiyonluklar getirerek, madalyalar kazanarak gururlandırın. Avrupa'da, dünyada şampiyonluklar kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektirin." - ADANA