Adana Büyükşehir Belediyesi 432 Amatör Spor Kulübüne 14.5 Milyon Lira Destek Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Büyükşehir Belediyesi 432 Amatör Spor Kulübüne 14.5 Milyon Lira Destek Sağladı

Adana Büyükşehir Belediyesi 432 Amatör Spor Kulübüne 14.5 Milyon Lira Destek Sağladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 432 amatör spor kulübüne toplam 14 milyon 500 bin lira nakdi destek vererek, sporun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

13.03.2025 13:15  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi, 432 amatör spor kulübüne 14 milyon 500 bin lira destekte bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediyesi'nde başladığı Spor Kenti Adana oluşturma çabaları kapsamında kulüplere verdiği destekleri sürdürdüğü bildirildi. Bu çerçevede özellikle amatöre ve altyapı faaliyetlerine verilen desteğinde artarak devam ettiği kaydedilirken bugün bir tören gerçekleştirildi. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Temsilcileri, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kamber, Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Sümer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Adana Şubesi yöneticileri ile kentte faaliyet gösteren çok sayıda spor branşının il temsilcileri, engelli sporunun önde gelen kulüplerinin yönetici ve sporcuları ile antrenör ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı. Belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirilen törende 432 amatör spor kulübüne 14 milyon 500 bin liralık nakdi destek sağlandığı ifade edildi.

"Spor kötü alışkanlıklarının panzehridir"

Sporun aynı zamanda kötü alışkanlıkların, uyuşturucu ve benzer bağımlılıkların panzehri olduğunu anlatan Başkan Karalar, "Biz Seyhan'da göreve başladığımız andan itibaren spora çok önem verdik. Seyhan'ı çok ciddi spor ilçesi yaptık. Önemli takımlara, önemli sporcular yetiştirip verdik, önemli şampiyonlar çıkardık. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de sporu seven, işini severek yapan bürokrat ve çalışanlarımızla tempoyu artırarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Böyle olunca arkasından güzellikler geliyor. Biz bir geleneği başlattığımızda onun devamını artırarak getiririz. Bugünkü desteğimiz de bunun bir parçası. 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Amatör spor takımlarımızın kullandığı sahaların düzenli olarak bakımını, onarımını gerçekleştiriyoruz"dedi.

Bağımlılıkla mücadele merkezi inşa edeceklerini ve burada gençlerin spor yaparak, enerjilerini atma olanağı bulacağını aktaran Başkan Karalar, Adana'daki uluslararası spor etkinliklerine dünyanın ve ülkenin birçok noktasından sporcunun katıldığını, spor turizminin giderek geliştiğini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin spor organizasyonlarının her yıl daha coşkulu, renkli ve yoğun katılımla gerçekleştiğine dikkat çeken Karalar, bunda yapılan organizasyonlar kadar, Adanalının misafirperverliğinin de etkisi olduğunu vurguladı.

"Halkımızı ve şehrimizi çok seviyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin silkelendiğini ve iki ayda 961 milyon lira para kesildiğini ifade eden Karalar şöyle devam etti:

"Biz her şeye rağmen halkımıza hizmetimizi, desteğimizi sürdürüyoruz. Bu bizim iyi yönetim biçimimizden kaynaklanıyor. Nasıl ilk göreve geldiğimizde gelirimizin 4 katı borç devralıp, sorunları çözdüysek, bunu da çözüyoruz. Yaptığınız işi severseniz, içten, kalpten yaparsanız sonunda başarı gelir. Biz hem hizmet ettiğimiz insanları hem de memleketimizi çok seviyoruz..Adana'mızı, ailelerinizi ve bizleri başarılı olarak, şampiyonluklar getirerek, madalyalar kazanarak gururlandırın. Avrupa'da, dünyada şampiyonluklar kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektirin." - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Büyükşehir Belediyesi 432 Amatör Spor Kulübüne 14.5 Milyon Lira Destek Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis üyesi Yusuf Özcan’ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım Ankara’ya teklif geldi Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Putin Kursk’ta neden üniforma giydi Rusya’dan manidar yanıt Putin Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt
İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda

12:58 Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
12:52 Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım Ankara’ya teklif geldi Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
12:03 TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
18:53 Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık Sakın evinize bu sucuktan almayın Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın evinize bu sucuktan almayın
18:49 Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti
18:23 İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara’yı tehdit etti İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
18:04 Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
17:58 Zelenskiy’den Rusya’ya açık ateşkes tehdidi: Reddederlerse ABD güçlü adımlar atacak Zelenskiy'den Rusya'ya açık ateşkes tehdidi: Reddederlerse ABD güçlü adımlar atacak
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:26 Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon doğru açıklansaydı emekli maaşı 20 bin lira olurdu Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon doğru açıklansaydı emekli maaşı 20 bin lira olurdu
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 13:23:56. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi 432 Amatör Spor Kulübüne 14.5 Milyon Lira Destek Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.