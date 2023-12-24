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Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Akintola ve Emre Akbaba'nın attığı gollerle öne geçen Adana Demirspor, Erdoğan Yeşilyurt'un golüne engel olamadı.

Adana Demirspor, Antalyaspor\'u 2-1 mağlup etti
24.12.2023 - 18:08,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ çaprazdan İsmail'in ceza sahasına açtığı ortada Zeneli topa yükselip kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak soldan auta çıktı.

60. dakika orta sahadan topu Van de Streek ceza alanına kadar ilerledi, sol çaprazda bulunan Buksa'ya pasını attı. Ceza alanı içinde Buksa şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

85. dakikada ceza sahası alanı dışında çıkan topu kontrol eden Erdoğan, sol çaprazdan ceza alanına girer girmez uzak köşeye şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

88. dakikada ceza sahası içinde Veysel, Stambouli'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltıda topun başına geçen Buksa'nın şutunda top sol üstten farklı şekilde auta çıktı.

Hakemler: Burak Pakkan, Bora Özkara, Esat Sancaktar

Y.Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, P.Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Tayfun Aydoğan dk. 65), Stambouli, Yusuf Sarı (Arber Zeneli dk.39), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi (Nani dk.76)

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Caner Kaban

Teknik Sorumlu: Cengiz Hoşfikirer

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin (Bahadır Öztürk dk.82), Veysel, Ömer, Erdoğan, Ufuk (Deni Milosevic dk.63), Kaluzinski, Bytyqi (Sam Andreas Larsson dk.46), Van de Streek (Emre uzun dk.82), Ege (Ramzi Safuri dk.46), Buksa

Yedekler: Kağan Arıcan, Sagıv Shalom Jehezkel, Mustafa Erdilman, Edinaldo Gomes Pereira, Harun Toprak

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Akintola (dk. 1), Emre Akbaba (dk. 45) (Y. Adana Demirspor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 85) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Michut, Tayfun Aydoğan, Magomedaliyev, Stambouli, Luis Nani (Adana Demirspor), Ege Bilsel, Bünyamin Balcı (Antalyaspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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