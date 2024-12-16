Adana Demirspor, Beşiktaş\'ı yenerek ilk galibiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Futbolcular coşkuyla galibiyeti kutlarken maçın ikinci yarı kardeşinin ölüm haberini alan Maestro'ya üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada Adana Demirsporlu oyuncuların sevinci başladı. Mavi-lacivertli ekibin 16 yaşındaki file bekçisi Deniz Dönmezer'i yaptığı kritik kurtarışlardan dolayı oyuncular birer birer tebrik etti.

Ardından futbolcular taraftarların yanına giderek coşkulu bir şekilde kutlama yaptı. Maçın ikinci yarısında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro'ya ise arkadaşları jest yaptı.

Maç sonunda takım arkadaşları kardeşini kaybeden Maestro'ya moral olsun diye üçlü çektirip omuzlarına aldı.

Ligde ilk galibiyetini alan mavi-lacivertli kulüp -1 puandan 2 puana yükseldi. - ADANA