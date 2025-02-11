Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Disipline Sevk Edildi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Disipline Sevk Edildi

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı maçta 'başlamış müsabakayı terk etmeleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilirken, kulüp başkanı Murat Sancak'ın 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle de kurula sevk edildiği açıklandı.

11.02.2025 22:47
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ADANA Demirspor, Galatasaray'a konuk oldukları maçta 'başlamış müsabakayı terk etmeleri' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 11.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 08.02.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 08.02.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya (X) hesabından 08.02.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü Başkanı ÖMER KORKMAZ'ın kulüp sosyal medya (X) hesabından 08.02.2025 tarihinde yapılan paylaşımında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN BİLGİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü futbolcusu EMMANUEL BOATENG'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 08.02.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ'ın 09.02.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 09.02.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK' ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi"nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi CİHAN ELİÇİÇEK' in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Disipline Sevk Edildi - Son Dakika

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