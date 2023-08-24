Adana Demirspor, Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Adana Demirspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk ile kozlarını paylaştı.
İki takımda maça hızlı başladı. Tempo seviyesi yüksek olan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta golle başladı. 47. dakikada C.Ndiaye'nin asistinde Emre Akbaba topu ağlara yolladı ve Adana Demirspor, 1-0 öne geçti.
Taraftarı önünde yediği gol sonrası vites arttıran Genk, 77. dakikada Arokodare'nin kaydettiği golle durumu 1-1'e getirmeyi başardı.
Bulduğu gol sonrası ataklarını daha da arttıran ve oyunu rakip kaleye yıkan Genk, 90+3. D. Munoz'un kaydettiği kafa gölüyle skor 2-1 oldu. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.
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