Adana Demirspor, Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Adana Demirspor, Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Son Güncelleme: 24.08.2023 23:10

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk'e konuk oldu. Karşılaşma 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Adana Demirspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk ile kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA GOL YOK

İki takımda maça hızlı başladı. Tempo seviyesi yüksek olan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

EMRE AKBABA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta golle başladı. 47. dakikada C.Ndiaye'nin asistinde Emre Akbaba topu ağlara yolladı ve Adana Demirspor, 1-0 öne geçti.

AROKODARE EŞİTLEDİ

Taraftarı önünde yediği gol sonrası vites arttıran Genk, 77. dakikada Arokodare'nin kaydettiği golle durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

D.MUNOZ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Bulduğu gol sonrası ataklarını daha da arttıran ve oyunu rakip kaleye yıkan Genk, 90+3. D. Munoz'un kaydettiği kafa gölüyle skor 2-1 oldu. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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