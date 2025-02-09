Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi - Son Dakika
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Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, sarı kırmızılılara verilen penaltının ardından 34. dakikada sahadan çekildi. Bu gelişme üzerine hakem Oğuzhan Çakır, karşılaşmayı tatil etti. Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

09.02.2025 19:31  Güncelleme: 19:41
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray- Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

RAMS Park'ta yapılan müsabaka, 12. dakikada penaltıdan gelen golle 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve konuk takım 34. dakikada soyunma odasına gitti.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI OLAY OLDU

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ TATİL EDİLDİ

RAMS Park'ta yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR KUTLAMA YAPTI

Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı. Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.

Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

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Son Dakika Spor Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (127)

  • yunus gökberk:
    Sırf GS'yi kötü göstermek için yapılmış bu. zaten yenileceklerini anladılar. O yüzden çekildiler. fazla gol yememek için 519 537 Yanıtla
    erol damar:
    pozisyon penaltımı herzamanki gibi değişen bir şey yok 0 0
  • Tosbaa:
    Helal olsun adana son 30 senedir hakemlerle yürüyen maklubespor a büyük rezil ettiniz 635 359 Yanıtla
    Aslan kral:
    ne utanmazsınız be.. 0 0
    Alp Derman:
    o... çocukluğunda sınır tanımayanlarda bugün sıra sende demek tosbaa 0 0
  • Göztepeli:
    Önce Adana Demirspor'u finansal olarak batırdı başkanları. Şimdi de Fenerbahçeli başkanları Fenerbahçe lehine algı oluşturmak için Adana şehrine ihanet ediyor. Anadolu'yu kötü işleri için alet ediyorlar, Adana Demirspor ve Adana halkına ihanet edilmiştir. 831 35 Yanıtla
  • Chuva:
    penaltı penaltı değil maçta şike vardı zaten devam etmesinin bir anlamı yok 571 174 Yanıtla
    Yunus Yeniay:
    penaltı değil doğru ama demir de gs yi mi yenecek ti sanki bunlar fb nin algı operasyonu algı yaratmak için bunu yaptılar 0 0
    Üzeyir Tilim:
    yine bir ali koç oyunun bu zihniyetler gitmese biz maç izliyemeyiz 0 0
  • Serdar Ozen:
    adamsın adana . 624 99 Yanıtla
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