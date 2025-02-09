Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Spor

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray- Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

RAMS Park'ta yapılan müsabaka, 12. dakikada penaltıdan gelen golle 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve konuk takım 34. dakikada soyunma odasına gitti.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI OLAY OLDU

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ TATİL EDİLDİ

RAMS Park'ta yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR KUTLAMA YAPTI

Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı. Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.