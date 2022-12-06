Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi - Son Dakika
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Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi

06.12.2022 20:14
Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi

Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın, Fenerbahçe yolunda. Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'la prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için Adana Demirspor'la söz kesti. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu Samet Akaydın, son dakika pürüzü çıkmaması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

FENERBAHÇE'DE ACİL İHTİYAÇ

Üçlü stoperle oynayan Fenerbahçe'de sakatlık halinde sistem değişiyordu. Sık sık yaşanan sakatlıklar Samet Akaydın transferini acil kıldı. Jorge Jesus stoper transferinin öncelik olduğunu belirtmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile iyi ilişkisi olan Başkan Ali Koç'un bu transferde devreye girdiği aktarıldı.

Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi

ADANA DEMİR'DE PARLADI

Ocak 2021'de Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a 470 bin euro bedelle transfer olan Samet, değerini 2.5 milyon euroya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon A Milli Takım'a dahil oldu.

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Samet Akaydın, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi - Son Dakika
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