Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK\'ya sevk edildi

mesut:

Gs yönetiminin sahtekarca penaltı alan, emek hırsızı Mertenz'i kınamasını ve bizim böyle üçkağıtlara ihtiyacımız yok. Oyuncumuzun yaptığı kabul edilemez diyerek Mertenz'i cezalandırmasını, kadro dışı bırakmasını ve Adana-Demirspor takımından özür dilemesini beklerdik. Tabi bu bir AHLAK MESELESİ. Yaptıkları paylaşımdan gördük ki üçkağıttan ve namussuzluktan utanmamışlar, hatta övünç duymuşlar ki ağzı açık Mertenz'i paylaşmışlar. Maşallah yakışır beyfendilere. Çanakkale'de yurdumuzu işgale gelmiş ama hayatını kaybetmiş Anzak askerlerinin annelerine seslenen Atatürk, o annelere üzülmemelerini ve o ölen çocukların bizim topraklarımızda yattığını ve artık bizim evlatlarımız olduğunu ve bize emanet olduklarını ve bizim topraklarımızda güvende olacaklarını söyleyerek, yurdumu işgale gelmiş ülkelerin aklını ve gönlünü almış bir kültürden gelen bir ecdata sahibiz. Bu kültüre yakışıyor mu bu AHLAKSIZ hareketin ardından bu pis durumun mimarını bu şekilde paylaşmak. İşte bu yüzden diyorum siz bizden değilsiniz ve olamazsınız ???????? YAPI ????????