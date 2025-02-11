Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

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TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak, sevk listesinde yer aldı.

11.02.2025 22:49
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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

ADANA DEMİRSPOR VE MURAT SANCAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak'ı PFDK'ya sevk etti. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamanın Adana Demirspor ve başkan Murat Sancak ile ilgili kısmı şu şekilde;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK' ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi"nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi CİHAN ELİÇİÇEK' in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

PFDK TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

Konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla ilgili karar 13 Şubat Perşembe günü yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak. Olaylı karşılaşmada Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan hanesine eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un ise 3 puanı silinecek.

Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

YARIDA KALAN KARŞILAŞMADA YAŞANANLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.

Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK\'ya sevk edildi

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Son Dakika Spor Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Cihan CANKAYA:
    ligden düsürülsün ! kalan maclara cikamasinlar 273 50 Yanıtla
  • mesut:
    Gs yönetiminin sahtekarca penaltı alan, emek hırsızı Mertenz'i kınamasını ve bizim böyle üçkağıtlara ihtiyacımız yok. Oyuncumuzun yaptığı kabul edilemez diyerek Mertenz'i cezalandırmasını, kadro dışı bırakmasını ve Adana-Demirspor takımından özür dilemesini beklerdik. Tabi bu bir AHLAK MESELESİ. Yaptıkları paylaşımdan gördük ki üçkağıttan ve namussuzluktan utanmamışlar, hatta övünç duymuşlar ki ağzı açık Mertenz'i paylaşmışlar. Maşallah yakışır beyfendilere. Çanakkale'de yurdumuzu işgale gelmiş ama hayatını kaybetmiş Anzak askerlerinin annelerine seslenen Atatürk, o annelere üzülmemelerini ve o ölen çocukların bizim topraklarımızda yattığını ve artık bizim evlatlarımız olduğunu ve bize emanet olduklarını ve bizim topraklarımızda güvende olacaklarını söyleyerek, yurdumu işgale gelmiş ülkelerin aklını ve gönlünü almış bir kültürden gelen bir ecdata sahibiz. Bu kültüre yakışıyor mu bu AHLAKSIZ hareketin ardından bu pis durumun mimarını bu şekilde paylaşmak. İşte bu yüzden diyorum siz bizden değilsiniz ve olamazsınız ???????? YAPI ???????? 249 -1 Yanıtla
  • mesut:
    Niye Fetö cüleri Deşifre etdi diyemi? 114 -5 Yanıtla
  • fikret çakmak:
    mertens de sahtekarlıktan sevk edilsin 61 28 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu sene lig iptal edilmelidir 39 48 Yanıtla
  • ha434343:
    Niye okan buruk adana demirspor futbolcusun ha küfür ediyor onu niye sevk etmiyorsunuz basın sizin Çifte standartınız 39 39 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    TÜM ÜLKENİN GÖZÜ ÖNÜNDE HAKEMİ ALDATARAK HAK YİYEN VE MAÇI BU DURUMA GETİREN MERTENS VE KÜFÜR EDEN OKAN NE OLACAK. YANLARINA KALACAK TABİKİ. KİMSE BUNU KONUŞMUYOR !!! 70 3 Yanıtla
  • Sergen:
    görüntüler alındı mesut ve bazıları, derdinizi MAHKEMEDE anlatırsınız :) son dakika çalışanı beğeni sayılarıyla oynuyorsun. avuukatınızlada iletişime geçicem, GS kulübü avukatları da yakınım sayılır ileteceğim. haber sitesi olarak yapmaya çalıştığınız şeyi anlatırsınız :) 50 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    admin niye yorum yayınlamıyosun. gerçekler axımı geldi 21 2 Yanıtla
  • Bud clifford:
    fb gs bjk ts harici bir türk takımının süper lig'de şampiyon olma olasılığının çok düşük olduğu türkiyede futbolda başarı doğal değil senaryodur. şehir takımları bu 3 büyük mason şirket takımını lig'de alt sıralara indirmelidir masonlar futbola olan aşkınızı takdir ediyor ama bence bu futbol değil magazin konuşmasın şehir takımları zaten 3 büyük mason şirket takımından başka kazanan olmayacak 13 4 Yanıtla
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