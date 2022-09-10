Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

10.09.2022 11:54
Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

Adana Demirsporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçında takımın kalitesini göstermek istiyor.

Adana Demirsporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçında takımın kalitesini göstermek istiyor.

Mavi-lacivertli takım, Trabzonspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan Benjamin Stambouli, henüz istedikleri performansta olmamalarına rağmen önemli puanlar topladıklarını söyledi.

Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini aktaran Stambouli, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendi seviyemizi de kalitemizi de taraftarımızın önünde herkese göstereceğiz. Bizde de iyi bir şeyler olduğunu herkese ispatlamak istiyoruz. Geçen sene Trabzonspor hak ederek şampiyonluğu kazanmış bir takım, o yüzden bu maç hepimizi daha fazla motive ediyor." diye konuştu.

Stambouli, lige iyi başladıklarını aktararak, takım olarak daha fazlasını yapabileceklerini ifade etti.

Sıkı şekilde çalışacaklarını vurgulayan Stambouli, şöyle konuştu.

"Performansımızı yukarı çekebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem fiziksel hem oyun seviyesi olarak hazır olduğumu söyleyemem. Bunları en iyi şekilde yukarı taşıyabilmek için her gün sıkı şekilde çalışacak, takım arkadaşlarımız ve teknik heyetimizin de desteğiyle en iyi performansı vermeye başlayacağım."

Gökhan Töre: "Burada çok başarılı olmak istiyorum"

Akdeniz ekibinin kadrosuna Beşiktaş'tan katılan yeni transfer Gökhan Töre de Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlatan Töre, şunları kaydetti:

"Bir an önce takıma adapte olup hem takıma hem de takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve sahada olup katkı vermek istiyorum. Böyle büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla da bir bütün olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda formumu yakalayıp sahaya çıkmak istiyorum. Burada çok başarılı olmak istiyorum. Başkan Murat Sancak çok değerli bir insan. Ona, bana güvendiği için çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiası için yapacağımdan şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın."

Töre, takımdaki forma rekabetinin oyuncuların performansını yukarıya çıkartacağını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı Adana'daki hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı Trabzonspor-Kızılyıldız maçının biletleri satışa çıktı Trabzonspor-Kızılyıldız maçının biletleri satışa çıktı
Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Trabzonspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 11:54:35. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement