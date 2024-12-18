Adanaspor Yeni Yönetimi ile Hedef Süper Lig - Son Dakika
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Adanaspor Yeni Yönetimi ile Hedef Süper Lig

Adanaspor Yeni Yönetimi ile Hedef Süper Lig

Yeni başkan Ergin Göleli, taraftarlarıyla birlik gelecek ve takıma 8-9 transfer yapacaklarını duyurdu.

18.12.2024 13:03
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Adanaspor'un yeni sahibi ve Kulüp Başkanı Ergin Göleli, "Taraftarlarımızla bütün kırgınlıkları, küskünlükleri hepsini ortadan kaldıracağız. İlk maçımızda 10 bin taraftarımız olacağını düşünüyoruz" dedi.

Adanaspor'un yeni sahibi ve Kulüp Başkanı Ergin Göleli, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisinden bahsederek sözlerine başlayan Ergin Göleli, "Ailem 1990 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da büyüdüm, orada yaşadım. Orada kendi şirketlerim var, 2010 yılında Türkiye'ye yerleştim. Hala Almanya'ya gider gelir oradaki işlerimi de kontrol ederim" şeklinde konuştu.

"Adanaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz"

Adanaspor'u hak ettiği yerlere getirmek için çalışacaklarını aktaran Göleli, "Bir senedir uğraştığımız, en son bitirme noktasına geldiğimiz, dün de bitirdiğimiz, tüm hisselerini aldığımız Adanasporumuza geldik. İnşallah en iyi noktaya getireceğiz. Adanaspor çok büyük bir camia. Hak ettiği yerlere tüm Adana halkı ile birlikte getireceğiz" sözlerine yer verdi.

"8-9 transfer yapacağız"

Ara transfer döneminde takımda ilk 11'e oynayacak oyuncular alacaklarını belirten Başkan Göleli, "Ocak ayında en az 8-9 transfer gerekli takımımızı toparlamak için. Yusuf Şimşek ile yolları devam ettireceğiz. Yusuf hoca geldikten sonra takım daha da toparladı. Yusuf hocaya güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adana'da ilk maçta 10 bin taraftar olacak"

Takımı ilk etapta ligde tutmak istediklerini ve bunu da başaracaklarını söyleyen Göleli, "Taraftar dernekleriyle dün buluşup çağrımızı yaptık. Bütün kırgınlıkları, küskünlükleri hepsini ortadan kaldıracağız. İlk maçımızda 10 bin taraftarımızın olacağını düşünüyorum" dedi.

"Borçsuz aldık, borçlandırmayacağız"

Eski başkan Bayram Akgül'e teşekkür eden Ergin Göleli, "20 yıldır bu kadar borçsuz kulüp yapmak zor. Adana Demirspor'u görüyorsunuz Murat Sancak geldi, kendi konumuna baktığınız zaman güçlüydü ama şu an takımın ne duruma geldiği belli. Adanaspor borcu olmayan bir kulüp, biz takımı borçlandırmayacağız. İhtiyacımız da yok" diye konuştu.

Pütün: "Adanaspor'u Süper Lig'e taşımak hepimizin boyunun borcu"

Adanaspor'da ikinci başkanlık görevine getirilen Levent Pütün ise, "Adanaspor çok büyük bir camia, bu camiayı olduğu en iyi konuma getirmek de bizim görevimiz. Bu görevin yanında sadece bizlere değil, taraftara, Adana halkına ve Adanalı iş insanlarına da görev düşüyor. Bu yüzden birlik beraberlik ile en iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz. Adanamızın bu güzide kulübünü Süper Lig'e taşımak hepimizin boyunun borcu" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor Yeni Yönetimi ile Hedef Süper Lig - Son Dakika

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