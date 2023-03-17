Aday kadro açıklandı! 3 futbolcu ilk defa A Milli Takım forması giyecek - Son Dakika
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Aday kadro açıklandı! 3 futbolcu ilk defa A Milli Takım forması giyecek

17.03.2023 16:02

A Milli Futbol Takımı'mızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ilan edildi. Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir ilk kez A Milli Takım'a çağrılan isimler olarak dikkat çekti.

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

3 İSİM İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunu belirledi. Süper Lig'de bu sezon performanslarıyla göz dolduran Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir ilk kez milli davet aldı.

İLK MAÇ ERMENİSTAN'LA

Türkiye, 25 Mart'ta Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak. A Milli Takım, 2. maçını ise Hırvatistan ile içerde oynayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

FORVETLER: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.

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Son Dakika Spor Aday kadro açıklandı! 3 futbolcu ilk defa A Milli Takım forması giyecek - Son Dakika


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