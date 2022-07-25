Adem Büyük Manisa FK'da - Son Dakika
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Adem Büyük Manisa FK'da

25.07.2022 16:25
Adem Büyük Manisa FK'da

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü transferde bombayı patlatıp yıldız golcü Adem Büyük'le anlaşmaya vardı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü transferde bombayı patlatıp yıldız golcü Adem Büyük'le anlaşmaya vardı. Uzun soluklu kariyerinde Süper Lig'de son olarak geçen sezon ortasına kadar Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki golcü Manisa FK'ya transfer oldu. Beşiktaş'ta profesyonel olduğu kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Zeytinburspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmandurdu ve Kasımpaşa formalarını da giyen Adam Büyük, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a imza attı.Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi dahil bir sezonda 11 gol atan Adem, geçen sezon Yeni Malatya'da 22 maçta 6 golle oynadı.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Adem Büyük, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adem Büyük Manisa FK'da - Son Dakika

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