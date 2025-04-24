Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fransız ekibi Paris Basket ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 89-72 kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçti ve Final Four için büyük bir avantaj yakaladı.
Mücadelenin ilk çeyreği 29-20 Fenerbahçe lehine tamamlandı. İkinci çeyrek farkı açan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 61-38 önde girdi. Jasikevicius'un öğrencileri üçüncü çeyreği de 76-57 üstün tamamladı. Paris Basket'in son çeyrek farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko maçı 89-72 kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Ayrıca müsabakanın ilk yarısında 61 sayı kaydeden Fenerbahçe Beko, 2005 yılından bu yana bir EuroLeague play-off maçında atılmış en yüksek skoru elde etmeyi de başardı.
Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmayı da kazanırsa seride 3 galibiyete ulaşarak adını Final Four'a yazdıracak.
Öte yandan Fenerbahçe Beko, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Paris Basket'e karşı oynadığı 4 maçı da kazandı. Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler, play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrılmıştı.
Son Dakika › Spor › Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi - Son Dakika
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