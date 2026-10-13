Adis Lagumdzija, Fenerbahçe ile Türkiye Ligi ve CEV Challenge Cup\'ı kazanmak istiyor

Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Adis Lagumdzija, en iyi oyuncuların Efeler Ligi'nde oynadığını ve çok güçlü kadrolar olduğunu söyleyerek, "Bu sene biz de çok iddialıyız. Şampiyon olmak için bütün emeğimizi vereceğiz" dedi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın milli voleybolcusu Adis Lagumdzija yeni sezon öncesi hedeflerini, kariyerindeki dönüm noktalarını, Türk voleybolundaki gelişim gibi birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak Avrupa'dan Türkiye'ye dönüşünde olgunlaştığını ve bunun kendisine yeni özellikler kattığını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Çok olgunlaştım. Liderliği ve takıma nasıl yardım edebileceğimi öğrendim. Oradaki tecrübeyi buraya taşımaya çalışıyorum. Bu sene ikinci senem, bu seneden çok umutluyum. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü çok güzel bir kadromuz var. Milli takımdan sonra yeni bir araya geldik. Bir haftadır buradayız ama herkes çok çalışkan, herkes yüzde 100'ünü veriyor ve inanıyorum ki bu sene çok iyi sonuçlarla ayrılacağız" diye konuştu.

"Şampiyon olmak için bütün emeğimizi vereceğiz"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye gelerek yeniden Türkiye'ye döndüğünde gördüğü farklara değinen Adis Lagumdzija, "Lig değişti. Uzun yıllardan sonra şu an güçlü bir lig oldu. En iyi oyuncular şu an burada. Rekabet çok yüksek. Kimin şampiyon olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. 4-5 takım çok iddialı kadro kurdu. Ama bence bu sene biz de çok iddialıyız. En iyi şekilde, şampiyon olmak için bütün emeğimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Son topun gelmesi ekstra keyif verici"

Maçların kritik anlarında pasör çaprazı olarak topun kendisine atılmasını ve sayıyı aldığındaki kahraman olma duygusunun sorulması üzerine tecrübeli oyuncu, "Biz bunun için çalışıyoruz, bunun için fedakarlık yapıyoruz. O topun bana gelmesi, takım arkadaşlarım bana güveniyor demektir. Ben de o topu yere vurmak için her şeyi yaparım. Herkes kahraman olmak istiyor kesinlikle. Ama takım önceliği var. Takım kazansın, en önemlisi o. 24-23'te ya da 28-27'de o topun gelmesi tabii ekstra keyif verici. Yine de en önemlisi takımın kazanması" dedi.

"Türk erkek voleybolunu ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Voleybolun Türkiye'de çok iyi bir noktada olduğuna da değinen Adis, "Kulüp olarak zaten geçmiş yıllara bakarsak Ziraat Bankası CEV Kupası'nı kazandı, hep finallerde oynadı. Halkbank da öyle. Biz de Fenerbahçe olarak hep yukarıdayız. Milli takımdan da bahsedersek son 3 senedir hep tarihi derece yapıyoruz. Dünya altıncılığı aldık, VNL'de altıncı bitirdik. Hep ileriye, yukarıya savaşma zamanı geldi. Biz de onun farkındayız. Bence herkes gerçekten çok emek veriyor. Türk erkek voleybolunu ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu sezon çok fazla lider oyuncumuz var"

Fenerbahçe'de yalnızca sayı üreten bir oyuncu olmadığını, takımın liderlerinden biri de olduğunu söyleyen başarılı voleybolcu, "Zaten ben buraya geldiğimde takım lideri olarak geldiğimi biliyordum. Avrupa'da ve geçmişte kazandığım bütün tecrübeleri sahada takıma yansıtmayı gerçekten istiyorum. Çünkü 6 kişiden 3-4 kişide böyle liderlik özelliği varsa o çok güzel bir şey. Düşmeyeceğimiz anlamına geliyor. Gerçekten bu sezon çok fazla lider, çok fazla tecrübeli isimlerimiz var kadroda. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye Ligi'ni ve CEV Challenge Cup'ı kazanmak isterim"

Son olarak hedeflerinden bahseden Adis Lagumdzija, "Türkiye Ligi'ni hala kazanmadım. Türkiye Ligi'ni kazanmak isterim. Fenerbahçe'ye o yüzden geldim. Bu sene CEV Challenge Cup oynuyoruz ama Challenge kupam da yok. Bu sezonu öyle iki kupayla bitirmek çok güzel olur. Taraftarlar bize desteği bırakmasın, bizimle beraber kalsın. Gerçekten çok keyifli, çok güler yüzlü kadromuz var. Bu sene herkesin keyif alacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.