Sedat Peker'i tehdit eden "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş için karar verildi

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar geliyor

Erdoğan'ın "Dava" hamlesine Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik tepki! Bir de çağrıda bulundu

- Adıyaman'da galibiyet coşkusu

Maçın bitiş düdüğü Fenerbahçeli taraftarları sokaklara döktü

ADIYAMAN - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı sonrasında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçeliler Adıyaman sokaklarına inerek kutlama yaptı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından 2-1 galip ayrılmasının ardından, sarı-lacivertli taraftarlar kent merkezinde sokaklara indi. Sümer Meydanı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar burada galibiyeti kutladı. Ellerinde meşaleler bulunan taraftarlar Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çıkarak sloganlar attı. Galibiyeti kutlayan taraftarlar daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinden Adıyaman Kalesine kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamada Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Polis ekipleri anında müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.

Bir süre Adıyaman caddelerinde kutlama yapan taraftarlar daha sonra ayrıldı.