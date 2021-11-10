Adıyaman Futbol Kulübü: 2-2

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Berkan Çetin (xx), Salih Burak Demirel (xx), Faruk Yağlı (xx)

TURGUTLUSPOR: Ozan (xx) - Özgür (xx), Emre (xx), Sinan Büyüksakarya (xx), Nuri (xxx), Yiğit (xx), Hamit (xxx) (Dk. 89 Erdoğan), Burak Guncal (x) (Dk. 78 Serhat), Hakan (x) (Dk. 45 Semih x), Burak Çoban (xx) (Dk. 85 Sarper), Berat (x) (Dk. 46 Mutlu xxx)ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Türker (xx) - Seydi (xxx), Evren (xx), Osman (xx) (Dk. 88 Cengizhan), Mert (xxx), Hakan (xx), Ahmet Kağan (x) (Dk. 68 Umut x), Oğuzhan (xxx), Taylan (xx) (Dk. 55 Hüseyin x), Abdulkadir (xxx), Muhammet (x) (Dk. 67 Umut x)GOLLER: Dk. 10 Abdulkadir, Dk. 90+1 Oğuzhan ( Adıyaman FK), Dk. 53 ve Dk. 82 (P) Mutlu ( Turgutluspor )SARI KARTLAR: Emre, Mutlu (Turgutluspor), Taylan, Muhammet, Fatih , Hakan (Adıyaman FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybetmeyen Turgutluspor, evinde Adıyaman Futbol Kulübü'yle son dakikada yediği golle berabere kaldı: 2-2. Maça hızlı başlayan konuk takım 10'uncu dakikada Abdulkadir'in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Adıyaman FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Mutlu önce 53'üncü dakikada skoru dengeledi, 82'nci dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirmeyi başardı. Ancak pes etmeyen Adıyaman FK 90+1'inci dakikada Oğuzhan'ın golüyle mağlubiyetten kurtuldu. Turgutluspor bu sonucun ardından 11 puana yükseldi, Adıyaman FK ise puanının 4 yapıp düşme hattında kaldı. 10'uncu dakikada konuk takım öne geçti. Mert'in ortasında Abdulkadir kafayı vurdu, top filelerle buluştu: 0-1. 44'üncü dakikada Turgutluspor'un kazandığı serbest vuruşta Nuri'nin şutunu kaleci Türker güçlükle kornere çeldi.53'üncü dakikada Turgutluspor tabelayı eşitledi. Savunmasının arkasında sarkan Burak Çoban'ı takip etmeye çalışan kaleci Türker kalesini boşalttı. Burak pasını boştaki Mutlu'ya aktardı, bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.79'uncu dakikada Turgutluspor penaltı kazandı. Burak Çoban kaleci Türker'in temasıyla yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.82'inci dakikada penaltı atışını gole çeviren Mutlu, Turgutluspor'u öne geçirdi: 2-1. 90+1'inci dakikada Adıyaman FK beraberliği yakaladı. Kullanılan köşe vuruşunda Turgutluspor ceza sahasında karambol yaşandı, Fatih'in şutunda kaleciden seken topu Oğuzhan tamamladı: 2-2.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

- Turgutlu