Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 - Son Dakika
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Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0

18.10.2022 22:23
Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0

Edinilen Adıyaman gelişmesine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor konuk ettiği Adıyaman FK'yı 5-0 skorla yenerek bir üst tura geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor konuk ettiği Adıyaman FK'yı 5-0 skorla yenerek bir üst tura geçti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Haydar Deniz, yay üzerinden, Mustafa Kapı'ya baskı yaparak topu aldı. Haydar'ın direkt kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakiakda sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Sarı, ceza sahası içerisinden şutunu çekti. Kaleci Ahmet Çolak topu kornere çeldi.

19. dakikada Dzyuba savunma arkasına sarkan Gulbrandsen'e ara pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gulbrandsen şutunu çekerken top auta çıktı.

44. dakikada orta alandan gelişen atakta Yusuf, yayın gerisinden sol ayağıyla sağ köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

60. dakikada kaleci Ahmet Çolak topu solundaki oyuncuya vermek isterken, Erhun Öztümer araya girerek meşin yuvarlağı kaptı. Erhun kalecinin üzerinden topu aşırtarak ağlarla buluşturdu. 2-0

64. dakikada Assombalonga'ın pasıyla topla buluşan Erhun, gelişine şutunu çekerken, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

74. dakikada sol kanattan gelişen atakta Berk Yıldız, ceza sahasına girerek topu çevirdi. Kale önüne gelen Erhun'un şutunda top ağlarla buluştu. 4-0

85. dakikada sağ kanattan gelişen atakta İsmail yayın gerisinde Gökhan Töre'ye pasını attı. Topla buluşan Gökhan, sol ayağının üstüyle uzak köşeye şutunu çekerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-0

Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakemler: Turgut Doman xx, Enes Biroğlu xx, Onur Gülter xx

Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, İsmail xx, Manev xx, Semih xx, Abdurrahim xx, Yusuf xx (Berk Yıldız xx dk.62), Mustafa x (Gökhan İnler xx dk.46), Bjarnason xx, Arda x (Erhun Öztümer xxx dk.46), Dzyuba x (Assombalonga xx dk.55), Gulbrandsen xx (Gökhan Töre xx dk.62)

Yedekler: Karacic, Assombalonga, Akintola, Svensson, Gökhan Töre, Rakitskiy, Erhun Öztümer, Berk Yıldız, Gökhan İnler, Stambouli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Adıyaman FK: Ahmet xx, Ömürcan xx, Kerem Hakan xx, Nihat xx (Rüştü Hanlı xx dk.67), Yiğit xx, Burak x (Göktan Işılak xx dk.46), Ayberk xx (Salim İyik xx dk.67), Haydar xx (Yılmaz Daler x dk.77), Alihan xx (Çağrı Yasak xx dk.62), Tevfik Doğukan xx, Halil xx

Yedekler: Melih Ağa, Salim İyik, Ali Arda Bulut, Rüştü Hanlı, Emirhan Çalışkan, Göktan Işılak, Yılmaz Daler, Çağrı Yasak, Tarık Mayhoş, Furgan Polat

Teknik Direktör: Erol Kapusuz

Goller: Yusuf Sarı (dk.44), Erhun Öztümer (dk.60, 64 ve 74), Gökhan Töre (dk.85) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Tevfik Pala (Adıyaman FK) - ADANA

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 - Son Dakika
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