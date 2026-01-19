Afrika Uluslar Kupası finalinde IShowSpeed sürprizi

Afrika Uluslar Kupası finali sürpriz bir görüntüyle de gündeme geldi. IShowSpeed olarak tanınan Amerikalı YouTuber Darren Jason Watkins Jr, Fas ile Senegal arasındaki finalde maskot olarak sahaya çıktı.
Fas ile Senegal'in karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası finalinde tribünlerin dikkatini çeken anlardan biri, IShowSpeed'in maskot olarak sahada yer alması oldu. Darren Jason Watkins Jr'nin maskot kostümüyle sahaya çıkması, stadyumda büyük ilgi gördü.
Final karşılaşması büyük çekişmeye sahne olurken, Senegal uzatmalarda bulduğu golle Fas'ı 1-0 mağlup etti ve kupaya uzandı. Maçın ardından şampiyonluk sevinci kadar IShowSpeed'in sahadaki görüntüleri de sosyal medyada geniş yankı buldu.
Maskot olarak sahada görülen IShowSpeed'in görüntüleri kısa sürede paylaşıldı. Final gecesine damga vuran bu sürpriz detay, futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.
