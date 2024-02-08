Afrika Uluslar Kupası\'nda Nijerya ve Fildişi Sahili finale yükseldi

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final müsabakalarında rakiplerini eleyen Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili, adını finale yazdırdı. Kupa, 11 Şubat Pazar günü oynanacak final maçının ardından sahibini bulacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçlarının ardından finale çıkan ülkeler belli oldu. Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili, 11 Şubat Pazar günü finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Yarı finalin ilk maçında Nijerya, Stade de Bouake'de Güney Afrika ile karşı karşıya geldi. Nijerya, rakibini 90 dakikası ve uzatma devreleri 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek finale çıktı. Nijerya'nın golünü 67'nci dakikada bir dönem Bursaspor'da forma giyen Wiiliam Paul Troost-Ekong penaltıdan kaydederken, Güney Afrika'nın golü ise 90'ıncı dakikada penaltıdan Teboho Mokoena'dan geldi. Güney Afrika'da Gomolemo Kekana, 115'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uzatmaların ardından penaltı atışlarına geçilirken Nijerya, rakibini penaltı atışlarında 4-2 yenerek finale adını yazdırdı. Nijerya'da, Fenerbahçe formasını giyen Bright Osayi-Samuel, 120+2'nci dakikada Kasımpaşa'da oynayan Kenneth Omeruo'ya yerini bıraktı. Omeruo, ülkesi adına bir de penaltı kullanırken beyaz noktada hata yapmadı.
Öte yandan Nijerya, 8'inci kez finale yükselme başarısı gösterdi. Nijerya, organizasyonda daha önce 3 kez kupayı müzesine götürmüştü.
EV SAHİBİ FİLDİŞİ SAHİLİ FİNALDE
Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, yarı finalin diğer maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Stade Olympique Alassane Ouattara'da oynanan mücadelede rakibini 1-0 yenen Fildişi Sahili, finale yükseldi. Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 65'inci dakikada Sebastien Haller kaydetti. Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlayan Gaziantep FK forması giyen Max Gradel, 90'ıncı dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı. Demokratik Kongo'da ise Beşiktaşlı Arthur Masuaku, 90 dakika forma giydi.
Fildişi Sahili, tarihinde 5'inci kez finale yükselmeyi başarırken; daha önce 2 kez organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.
FİNAL, 11 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili, 11 Şubat Pazar günü finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak. Stade Olympique Alassane Ouattara'da oynanacak final müsabakası saat 23.00'te başlayacak.
Öte yandan organizasyonun üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 10 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te ilk düdüğün çalacağı müsabaka Stade Felix Houphouet-Boigny'de oynanacak.
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