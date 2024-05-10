Afyonkarahisar\'da Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonaları düzenlenecek

Spor

Avrupa Gençler 65&85, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonaları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünyanın en iyi motokros parkuru alanı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, üç şampiyonaya 17-19 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Şampiyona kapsamında MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı ile Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağında sporcular, kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

Afyonkarahisar Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sporcuların katılması bekleniyor.