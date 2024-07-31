Afyonkarahisar'dan 100 öğrenci kamplara uğurlandı - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar'dan 100 öğrenci kamplara uğurlandı

Afyonkarahisar\'dan 100 öğrenci kamplara uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kamplarda gençlere, spor aktivitelerinden kültürel gezilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törenle yola çıkan öğrenciler, Uşak ve Kütahya'dan gelen arkadaşlarıyla birlikte heyecan verici bir yolculuğa katıldı. Kampların kişisel gelişim ve sosyal beceriler açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

31.07.2024 11:00
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Afyonkarahisar'dan 100 öğrenci, Bursa, Antalya ve Kırşehir'de düzenlenecek kamplara uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bu kamplarda gençlere, spor aktivitelerinden kültürel gezilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak. Katılımcılar, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törenle yola çıktı. Uşak ve Kütahya'dan gelen öğrenciler de burada toplanarak bu heyecan verici yolculuğa katıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gençlere uğurlama töreninde hitap ederek, kampların kişisel gelişim ve sosyal beceriler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Gençlerimiz bu kamplarda yeni arkadaşlıklar kuracak, farklı şehirleri keşfedecek ve değerli deneyimler kazanacak. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Bu kamplarda edindiğiniz bilgi ve tecrübeler hayatınız boyunca size rehberlik edecek. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'dan 100 öğrenci kamplara uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan 100 öğrenci kamplara uğurlandı - Son Dakika
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