Afyonkarahisar, FIM Dünya Motokros Şampiyonası ile Ekonomisini Güçlendiriyor

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın şehrin tanıtımına ve ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu söyledi.

Bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi'nde 8.'si düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) ile 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest'in tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantının ardından Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) ortak açıklamada bulundu.

Vali Yiğitbaşı: "Afyonkarahisar, adından çok farklı alanlarda söz ettiren bir şehir"

Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar, adından çok farklı alanlarda söz ettiren bir şehir. Milli mücadelenin kilit şehri, aynı zamanda Türkiye'de 3 gastronomi şehrinden biri. Sporda da çok iddialı olduğumuzu gösteriyoruz bu organizasyon vesilesiyle. Bu yıl sekizinci defa yapmış oluyoruz şampiyonayı. 4 ayrı etapta yarışlar devam edecek. Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmak kolay değil. Ortak işleri yaparken kurumlar arası diyalog, iş birliği aynı zamanda merkezi yönetimin desteği bizler için çok önemli. Sürdürülebilirlik anlamında da Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı himayelerine uygun görmesi buradaki yarışlar için çok kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Spor Toto'nun, federasyonumuzun özel ilgisi, uluslararası etkinliği yapmamızı valilik ve belediye olarak kolaylaştıran etkenler. Vatandaşımızın çok büyük bir ilgisi var. Bu da Afyonkarahisar'da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktaki başarının bir göstergesidir. Geçen yıl 500 bine yakın misafirimize ağırlamıştık. Aynı zamanda 180 ülkede 3 milyar potansiyel izleyiciye ulaşan bir etkinlik. Umarım çok daha fazla kişiye çok daha güçlü şekilde ulaşırız. Daha iyisini yaparak, üzerine ekleyerek çok daha geleneksel hale getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Köksal: "Afyonkarahisar'ımızın tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Afyonkarahisar halkının organizasyonu sahiplendiğini belirterek, "Bu organizasyon hem Afyonkarahisar'ımızın tanıtımı için hem ekonomisi hem de sosyal hayatı için son derece kıymetli. Bir taraftan gelen izleyiciler, motor tutkunları sayesinde Afyonkarahisar'ımızın tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan esnafımız, orada çalışan işletmelerimiz kazanıyor. Bir taraftan gençlerimize iş imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda kötü alışkanlıklara karşı mücadelede de böyle bir sporun olması son derece kıymetli. Biz gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için elimizden geldiğince onlara yönelik projelere destek veriyoruz. Bu bakımdan Motofest çok önemli. Afyonkarahisar bütün yolların kesiştiği, bölgeleri birbirine bağlayan bir il. Konumu bakımından da son derece kıymetli. Cumhuriyetin kazanıldığı, milli mücadelenin sürdüğü topraklar. Termalin, mermerin başkenti. Gelen sporseverler, izleyiciler hem spora doyarken hem konserlerden, etkinliklerden doyasıya faydalanırken bir taraftan da yerel lezzetlerimizi tatma imkanına sahip oluyor. Onlardan satın alma imkanına sahip oluyorlar. Bizim için son derece kıymetli. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam etmesiyle halkımızın sahiplenmesi ile bizden sonraki yöneticilerin iş birliği içerisinde bu organizasyonu kalıcı hale getirmesini diliyoruz. Bunun için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Herkesi 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Afyonkarahisar'ımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR