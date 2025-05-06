Afyonkarahisar U17 Güreşçileri Antalya'dan 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Afyonkarahisar U17 Güreşçileri Antalya'dan 3 Madalya ile Döndü

Afyonkarahisar U17 Güreşçileri Antalya\'dan 3 Madalya ile Döndü

Antalya'daki U17 Güreş Uluslararası Zafer Kupası'nda Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 3 madalya kazandı. Emine Beyza Barışkan ve Fatma Yılmaz gümüş, Melisa Sarıçiçek ise dereceye girdi.

06.05.2025 09:10  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki U17 Zafer Kupası'nda Afyonkarahisarlı sporcular 3 madalya kazandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 14 ülkeden 449 sporcunun katıldığı U17 Güreş Uluslararası Zafer Kupası'nda, Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Kulüp sporcularından Emine Beyza Barışkan 43 kilogramda, Fatma Yılmaz ise 53 kilogramda gösterdikleri üstün performansla gümüş madalya kazandı. 61 kilogramda mücadele eden Melisa Sarıçiçek de dereceye girerek kulübünü gururlandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenör Yakup Yağcı'yı tebrik ederek, başarılarının Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da devam etmesini temenni etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Yılmaz, Taşoluk, Antalya, Finans, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar U17 Güreşçileri Antalya'dan 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Aile hekimliklerinde yeni dönem 6 Mayıs’ta devreye giriyor Aile hekimliklerinde yeni dönem! 6 Mayıs'ta devreye giriyor
İmamoğlu’ndan CHP kurultayı ifadesi 9 soruya tek yanıt verdi İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi! 9 soruya tek yanıt verdi
Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Harry Kane’in laneti 31 yaşında bitti Harry Kane'in laneti 31 yaşında bitti
Sırrı Süreyya Önder’in “Kürt müsünüz“ sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu Sırrı Süreyya Önder'in "Kürt müsünüz?" sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu
Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi
İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı
Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim
Bir döneme damga vuran Ragga Oktay seneler sonra görüntülendi Bir döneme damga vuran Ragga Oktay seneler sonra görüntülendi
Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 09:48:52. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar U17 Güreşçileri Antalya'dan 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.