Afyonlu genç güreşçiler U-17 Serbest Stil Dünya Şampiyonasına katılacak

Spor

Afyonlu genç güreşçiler, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek olan U-17 Serbest Stil Dünya Şampiyonasında mindere çıkacak.

Afyonkarahisar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde yetişen ve ulusal başarılarıyla dikkat çeken Buğra Kavak, Umut Talha Uslu ve Fatih Aydın, bu kez dünya arenasında boy gösterecek. Her biri, aylar süren yoğun antrenman ve hazırlık döneminden sonra, en iyi performanslarını sergilemek için mindere çıkacak. Özellikle, genç yaşta elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren bu sporcular, şampiyonadan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Müdür Kasapoğlu sporculara başarı diledi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporculara ve antrenörlerine şampiyona öncesinde başarı dileklerinde bulundu. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'ımızdan çıkan bu genç yeteneklerimizle gurur duyuyoruz. Buğra, Umut Talha ve Fatih, azim ve kararlılıklarıyla buraya kadar geldiler. Onların Ürdün'de de aynı azimle mücadele edeceklerine ve başarıyla döneceklerine inanıyorum. Antrenörümüz Mehmet Ali Daylak'ın rehberliğinde, gençlerimizin şampiyonada en iyi sonuçları alacaklarına dair güvenimiz tam." dedi. - AFYONKARAHİSAR