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Ağaoğlu: Mücaledele ve inancı kaybedersen, savaşı da kaybedersin - Son Dakika

Ağaoğlu: Mücaledele ve inancı kaybedersen, savaşı da kaybedersin

01.10.2021 15:52
Ağaoğlu: Mücaledele ve inancı kaybedersen, savaşı da kaybedersin, System.String[]

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sene 84 puan yakalayan takımın şampiyon olduğunu belirterek, "Demek ki, maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sene 84 puan yakalayan takımın şampiyon olduğunu belirterek, "Demek ki, maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin. Ancak mücadele edeceksin. Ne zaman ki mücadele bırakılır, ne zaman ki inancını kaybedersin, umudunu kaybedersin, o zaman savaşı da kaybedersin" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da bulundu. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yeni yönetim kurulu ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da yeni yönetime başarılar diledikten sonra sohbet şeklindeki ziyarette bazı konularda soruları cevaplandırdı."HAKEMLİK MÜESSESESİNİN GÜNÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI"Kulüpler Birliği'nin önceki gün gerçekleştirilen toplantısı sonrası Merkez Hakem Kurulu ile ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirecekleri ve TFF'ye sunacakları çalışmaya ilişkin de bilgi veren Ağaoğlu, "MHK yapısını ve hakemlik müessesesinin günün ihtiyaçlarına cevap vermesi için başlamış olduğumuz çalışmaları 3-4 haftaya nihayete erdireceğiz. Ardından bunu TFF ile paylaşmak ve genel kurullarda ciddi bir değişikliğe giderek ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdık. Bütün kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade ettiler" dedi."MÜCADELEYİ VE İNANCINIZI KAYBETTİĞİNİZDE HER ŞEYİNİZİ KAYBEDERSİNİZ"

Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe maçı öncesinde aldığı 'Tribünlerde tek ses olma' kararını da değerlendiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Olması gereken bir şeydi. Sezon sonu bir başarı hedefliyorsak, taraftarımız topyekün olarak takımın yanında, takımın arkasında 12'nci adam ve itici güç olarak yer almalı. Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır. Bu zorlu süreçte, en fazla eksikliğini hissettiğimiz taraftar desteği idi. Bugün 3 bin, 4 bin veya 6 bin taraftara oynuyoruz. Alınan bu karar Fenerbahçe maçıyla da sınırlı olmamalı. Ne zaman kaybedersiniz? Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz. Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Bugün ligde 20 takım var. 38 maç oynanıyor. 114 puan alan takım var mı? Geçen sene 84 puan yakalayan takım şampiyon oldu. Demek ki, maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin. Ancak mücadele edeceksin. Ne zaman ki mücadele bırakılır, ne zaman ki inancını kaybedersin, umudunu kaybedersin, o zaman savaşı da kaybedersin" ifadelerini kullandı.


- Trabzon
Ağaoğlu: Mücaledele ve inancı kaybedersen, savaşı da kaybedersin
Ağaoğlu: Mücaledele ve inancı kaybedersen, savaşı da kaybedersin

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ne zaman, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ağaoğlu: Mücaledele ve inancı kaybedersen, savaşı da kaybedersin - Son Dakika Spor


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