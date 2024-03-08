Ağrı\'da kurulan kadın futbol takımı liderliğini sürdürüyor

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Ağrı'da, erken yaşta evliliklere karşı "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta liderliğini sürdürüyor. Takım, 88 takım arasında sadece 1 gol yiyerek en az gol yiyen 4 takımdan biri oldu.

Ağrı Valiliği öncülüğünde 2016 yılında kurulan kulüp, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele etmek ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Çoğunluğu köylerden gelen kız sporculardan oluşan takım, kentteki okullarda eğitimlerine devam ederken, yeşil sahada da başarıdan başarıya koşuyor. Takım, son olarak kendi sahasında Van İki Nisan Şengençler ve deplasmanda da Ardahan Kura Gençlik Spor ile oynadıkları müsabakalardan 5-0 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. Kız futbolcular, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı plaketi alarak Ağrı'ya gurur yaşatmıştı. Futbol oynamalarına önceden karşı çıkan ailelerinin de desteğini alan kızlar, yaşıtlarına örnek oluyor ve "futbol erkek sporudur" algısını yıkıyor. Ağrı Valisi Mustafa Koç, kadın futbol takımına destek ve katkılarının devam edeceğini belirterek, "Kızlarımız hem eğitimlerinde hem de sporda başarılı oluyorlar. Onlar, erken yaşta evliliklere karşı en güzel örnek. Takımımızın yanındayız. Liderlik yolunda devam ediyorlar. İnşallah şampiyon olacaklar" dedi.

Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç da, hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınların yeşil sahadaki başarılarının gurur kaynağı olduğunu söyledi. Koç, "Kızlarımız, futbol oynayarak hem kendilerini hem de Ağrı'yı temsil ediyorlar. Onlara başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Takımda oynayan futbolculardan Hasret Aydemir, futbol oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, "Futbol, benim için bir tutku. Erken yaşta evliliklere karşı mücadele ediyoruz. Bizim için forma giymek çok önemli. Takım olarak çok iyi anlaşıyoruz. Lideriz ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Futbolcu Reyhan Kahraman ise, üst üste kazandıkları maçlarla takımın lider olduğunu belirterek, "Futbol, bizim için bir hayat biçimi. Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için futbol oynuyoruz. Ailelerimiz de bize destek oluyor. Liderliğimizi sürdürmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk" şeklinde konuştu. - AĞRI