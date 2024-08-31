Ağrı'da 4. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Ağrı'da 4. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu düzenlenecek

Ağrı\'da 4. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu düzenlenecek

Ağrı'da her yıl düzenlenen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu'nun 4'üncüsü Doğubayazıt'ta yapılacak. Yarışmada U20 Kadınlar, U20 Erkekler, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkek kategorilerinde sporcular İshak Paşa Sarayı'nın önünde koşacak. Yarışmaya 30 ilden 400 sporcu katılması bekleniyor.

31.08.2024 12:34
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Ağrı'da 4. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yarışmaları düzenlenecek.

Ağrı'da her yıl düzenlenen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu'nun 4'üncüsü Doğubayazıt'ta yapılacak. Yarışma hakkında açıklama yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, "Türkiye Atletizm Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan "İl Karmaları Ligi" finali ve Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinesinde 3-4 Eylül 2024 tarihleri arasında Doğubayazıt ilçemizde yapılacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonasına, 30 ilden 400 sporcunun katılım sağlamasını bekliyoruz.

U20 Kadınlar, U20 Erkekler, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkek kategorilerinde sporcuların katılım sağlayacağı yarışlarda sporcular, İshak Paşa Sarayı'nın önünde koşuyu tamamlayacak" dedi.

Sporcular U-20 kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometrede mücadele edecek.

Çelebi, Organizasyonu ilimizde gerçekleştiren Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yönetimine teşekkür ederek, tüm Atletizm severleri 4 Eylül'de Doğubayazıt ilçemizdeki heyecan dolu yarışlara beklediğini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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