Ağrı\'da Yetenekleri Keşfedilen Sporcular Karlı Dağlarda Antrenman Yapıyor

Ağrı'da yetenekleri keşfedilerek kayaklı koşu sporuna kazandırılan altyapı sporcuları, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek ve milli takıma seçilmek için karlı dağlarda antrenman yaparak güç depoluyor.
Kayaklı koşu branşı başta olmak üzere bugüne kadar birçok dalda başarılı sporcunun yetiştiği kentte, yetenekleri keşfedilen çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak eğitimi veriliyor.
Müdürlüğün bünyesindeki altyapı takımında yer alan çocuklar, bu sene il merkezinde karın erken erimesi nedeniyle haftanın belirli günlerinde antrenman için Eleşkirt ilçesinin karlı dağlarına götürülüyor.
Burada hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, antrenörleri Hamza Dursun'un koordinesinde teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyor.
Başarılı olmak ve milli formayı giyme hayaliyle karla kaplı dik yamaçlı parkurlarda sıkı bir çalışma yapan sporcular, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Sporcuların zorlu antrenmanı dron ile görüntülendi.
"İleride birçok şampiyon çıkacağına inanıyorum"
Sporcuların çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan antrenörlerden Erhan Dursun, kentte kayaklı koşuda birçok başarılı sporcunun olduğunu söyledi.
Çocuk sporcuların yetenekli olduğunu ve onları daha çok geliştirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Dursun, şöyle konuştu:
"Kayaklı koşu altyapıda yaklaşık 60 sporcumuz bulunmaktadır. Bunun meyvesini 3-4 yıl sonra yiyeceğimize inanıyorum. Çocuklarımız şimdi küçükler ama ileride bunlar arasında birçok şampiyon çıkacağına inanıyorum. Önümüzde Erzurum'da yapılacak Türkiye Şampiyonası ve 2025 yılı için milli takım seçmeleri var, ona hazırlanıyoruz."
Dursun, altyapıdaki çocukların, kendilerinden önceki başarılı sporcuların izinden gittiğini anlattı.
Kentte son yıllarda karın az yağdığını ve bu yüzden antrenmanları Eleşkirt ilçesinin karlı dağlarında yaptıklarını ifade eden Dursun, şunları kaydetti:
"Yarışmaya kadar haftada 2-3 gün buraya gelip antrenman yapmak zorunda kalacağız. Bu sene Türkiye'nin çoğu ilinde kar yok. Avrupa'da hiç kar yok. Suni karlamayla yarışmalar yapılıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz bize her türlü imkanı sağlıyor. Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Altyapımız çok iyi. Çocuklara eğitim veren Hamza Dursun çok iyi bir antrenör. Hamza'nın kayaklı koşuda Ağrı'yı şahlandıracağına inanıyorum."
Çocuklardan Hamza Üregil ise 2 yıl önce kayaklı koşu sporuna başladığını ve 3 madalyasının olduğunu dile getirdi.
Mehmet Yüce de kardeşini örnek alarak spora başladığını ve milli takıma seçilmek için çok çalıştığını belirtti.
Sporculardan Sıla Aydın ise hedefinin milli takıma seçilmek ve üniversite okumak olduğunu belirterek, "Benim antrenörüm babamın arkadaşıydı. Babam bana sürekli olarak 'Sıla kayağa başla yaparsın ben sana inanıyorum' diyordu. Sonra şans eseri Leyla hocamla karşılaştım. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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