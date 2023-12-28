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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları IFMA Gençler Dünya Muay Thai Müsabakalarında Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları IFMA Gençler Dünya Muay Thai Müsabakalarında Büyük Başarı Elde Etti

Muş'ta düzenlenen IFMA Gençler Dünya Muay Thai müsabakalarında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Muhammed Ali İlkhan, Muhammed Emin Gülçin, Sibel Oruç ve Furkan Keskin'in başarılı performanslarıyla 3 kupa, 4 madalya ve 1 altın kemer kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, sporcuları ve antrenörleri kutlayarak gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları IFMA Gençler Dünya Muay Thai Müsabakalarında Büyük Başarı Elde Etti
28.12.2023 - 08:59,
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Muş'ta gerçekleştirilen IFMA Gençler Dünya Muay Thai müsabakalarında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları 3 kupa, 4 madalya ve 1 altın kemer elde etti.

22-24 Aralık 2023 tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen IFMA Gençler Dünya Muay Thai müsabakaları sona erdi. Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan toplam 68 sporcunun katıldığı müsabakalarda Ağrılı sporcular büyük bir başarı gösterdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Muhammed Ali İlkhan, Muhammed Emin Gülçin ve Sibel Oruç kategorilerinde birinci olurken, Furkan Keskin ise ikinci oldu. Ağrılı sporcular, toplamda 3 kupa, 4 madalya ve 1 altın kemer kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, organizasyonda Ağrı'yı gururlandıran sporcuları ve antrenörleri Yusuf Göksugüzel'i kutladı. Din, "Sporcularımız Muay Thai'de büyük bir başarıya imza attı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları IFMA Gençler Dünya Muay Thai Müsabakalarında Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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