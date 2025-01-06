Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim\'in gol sevincini konuşuyor

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90+4\'te penaltı kaçıran Dzeko hiç beklemediği bir şey yaşadı

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yeni takımındaki ilk resmi maçında ilk galibiyetini alan Terim'in ikinci golden sonra yaşadığı sevinç maça damga vurdu.

GALİBİYETLE BAŞLADI, KUPADA YARI FİNALDE

Çeyrek final mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Terim'in öğrencileri, bir üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca Terim, Suudi Arabistan kariyerinde açılışı galibiyetle yapmış oldu. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Aberazak Hamdallah kaydetti. Al-Fayha'nın tek golü ise 89. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

GOLÜN SEVİNCİNİ "ALLAHU EKBER" DİYEREK YAŞADI

Tecrbeli teknik adam, takımının 26. dakikada Aberazak Hamdallah ile farkı 2'ye çıkardığı golde büyük bir sevinç yaşadı. Fatih Terim'in İkinci golün ardından "Allahu ekber" sözleriyle sevinç yaşaması maçın bile önüne geçti.

GALATASARAYLILAR DA TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan Fatih Terim'in Al Shabab'ın başındaki ilk maçındaki Galatasaray detayı da dikkat çekti. Terim'in galip ayrılığı karşılaşmada tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.

MAÇ SONRASI "ALLAH KERİM, FATİH TERİM" TEZAHÜRATI

Al-Shabab yarı finalde Al-Feiha ile eşleşirken, kupa maçının ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e tezahüratlarda bulundu. Tribünlerde, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yapıldı.