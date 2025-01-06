Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor - Son Dakika
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Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

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Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçında Al-Fayha'yı 2-1 yenerek takımını Kral Kupası'nda yarı finale taşıdı. Suudi Arabistan'a galibiyetle giriş yapan Terim'in ikinci golden sonra yaşadığı sevinç sırasında "Allahu ekber" demesi maçın bile önüne geçti. Öte yandan karşılaşmanın ardından tribünlerden "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratlarını yükseldi.

06.01.2025 21:24  Güncelleme: 21:33
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yeni takımındaki ilk resmi maçında ilk galibiyetini alan Terim'in ikinci golden sonra yaşadığı sevinç maça damga vurdu.

GALİBİYETLE BAŞLADI, KUPADA YARI FİNALDE

Çeyrek final mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Terim'in öğrencileri, bir üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca Terim, Suudi Arabistan kariyerinde açılışı galibiyetle yapmış oldu. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Aberazak Hamdallah kaydetti. Al-Fayha'nın tek golü ise 89. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

GOLÜN SEVİNCİNİ "ALLAHU EKBER" DİYEREK YAŞADI

Tecrbeli teknik adam, takımının 26. dakikada Aberazak Hamdallah ile farkı 2'ye çıkardığı golde büyük bir sevinç yaşadı. Fatih Terim'in İkinci golün ardından "Allahu ekber" sözleriyle sevinç yaşaması maçın bile önüne geçti.

GALATASARAYLILAR DA TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan Fatih Terim'in Al Shabab'ın başındaki ilk maçındaki Galatasaray detayı da dikkat çekti. Terim'in galip ayrılığı karşılaşmada tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.

MAÇ SONRASI "ALLAH KERİM, FATİH TERİM" TEZAHÜRATI

Al-Shabab yarı finalde Al-Feiha ile eşleşirken, kupa maçının ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e tezahüratlarda bulundu. Tribünlerde, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yapıldı.

Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim\'in gol sevincini konuşuyor

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Fatih Terim, Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • atakan oskay:
    Bu adam kadar çıkarcı, yalaka yoktur sanırım.... 44 77 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    seçil erzan diyecek hali yok ya 42 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    hoca bilir isini onceki takim ilk antremanda da yunanca konusurdu 35 5 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bukelemun 23 6 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    para sen nelere kadirsin 5 dakikada müslüman olduğunu hatırlattı 24 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Artık,Arabistan dan hacı Fatih Terim olarak döner... 21 4 Yanıtla
  • Aytan Akın:
    Namaza da başlar yakında 16 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    cinconlu o normaldir 10 7 Yanıtla
  • Ademb Baran:
    yunanistanda niye demedin orda desen bir anlamı olurdu yalakalık olmazdı 12 1 Yanıtla
  • astronot marslı:
    ferhat nerdesin 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor - Son Dakika
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