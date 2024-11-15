Ahmed Kutucu Aday Kadrodan Çıkarıldı

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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yarın Kayseri'de Galler'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Geçtiğimiz hafta kulübü Eyüpspor'un Adana Demirspor'a konuk olduğu karşılaşmada sakatlanan Ahmed Kutucu, tedavisi hafta başından itibaren milli takım kampında devam ediyordu. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığının, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği sebebiyle tedavisine kulübünde devam edilmesine karar verildi.