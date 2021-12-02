Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz

Şampiyonluğun en büyük favorisi olan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan basınından SporPress24'e konuştu. Ahmet Ağaoğlu, Siopis ve Bakasetas'tan çok memnun olduklarını belirtip, bir Yunan yıldızı daha bitirmek üzere olduklarını ifade etti.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"STRATEJİYLE İLERLİYORUZ"

"Çünkü daha önce de söylediğim gibi belirlediğimiz bir strateji ile hareket ediyoruz. Sonra Marek Hamsik'le konuştuk. Onun hırsının ve hedeflerinin bizimkiyle beraber örtüştüğünü gördük. Şanslıyız çünkü Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular.

"ÇOK ŞANSLIYIZ"

Siopis ve Bakasetas gibi iki harika oyuncuya sahibiz. Bizim için ikisi de çok önemli. Muhtemelen üçüncü bir Yunan oyuncuyu alacağız."

O İSİM GEORGIOS KYRIAKOPOULOS

Ahmet Ağaoğlu'nun bahsettiği ismin Sassuolo'da forma giyen Georgios Kyriakopoulos olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki Yunan sol bek, Bakasetas ve Siopis'in de takım arkadaşı. Yunan sol bek bu sezon İtalya Ligi'nde 9 maçta süre aldı.