Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için yaklaşık 20 gün önce yaptığı tahmin yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4 maçını da kaybedeceğini ve Vincenzo Montella'nın büyük tepki göreceğini söyleyen Çakar'ın öngörüsü gerçekleşti. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya iki kez, Fransa ve Belçika'ya mağlup oldu.
Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
Yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında Milli Takım'ın gruptaki performansına ilişkin konuşan Çakar, dikkat çeken bir tahminde bulunmuştu.
DÖRT MAÇIN DA KAYBEDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Ahmet Çakar, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılacağını söylemişti. Çakar ayrıca alınacak sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yoğun şekilde eleştirileceğini ifade etmişti.
TAHMİNİ BİREBİR GERÇEKLEŞTİ
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Çakar'ın yaklaşık 20 gün önce çizdiği tablo gerçekleşti. Ay-yıldızlılar, İtalya ile oynadığı iki karşılaşmanın yanı sıra Fransa ve Belçika karşısından da mağlubiyetle ayrıldı.
4 MAÇTA SIFIR PUAN
Türkiye, grupta çıktığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Puanla tanışamayan A Milli Takım, grubu sıfır puanla son sırada tamamladı. Alınan sonuçların ardından Vincenzo Montella'ya yönelik eleştiriler de arttı.
20 GÜN ÖNCE SÖYLEDİKLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Çakar'ın maçlar oynanmadan önce Türkiye'nin dört karşılaşmayı da kaybedeceğini söylemesi, sonuçların ardından yeniden dikkat çekti. Yaklaşık 20 gün önce yapılan açıklamalar, dört maçın da mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından yeniden gündeme geldi.
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