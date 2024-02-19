Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu için bomba iddia: Tüm değerlerim üzerine yemin ederim - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu için bomba iddia: Tüm değerlerim üzerine yemin ederim

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a farklı skorla mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Ahmet Çakar, "Tüm değerlerim üzerine yemin ederim fakat ispatlayamam. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor. İstiyorsa ben bayan Ahmet'im" ifadelerini kullandı.

19.02.2024 10:39  Güncelleme: 11:01
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Mücadele boyunca Ankaragücü'nün kötü bir performans sergilemesi ve maçı kazanmak adına ortaya bir mücadele koyamaması tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar'ın da gündemindeydi.

"İLHAN PALUT İLE GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Çakar, şu ifadelere yer verdi: "Emre Belözoğlu utanmalısın. İlhan Palut ile gurur duyuyorum. Şampiyonluğa oynayan takımlar iki farklı deplasman oynadı. Biri Rize, diğeri Ankara... Bunu tüm spor kamuoyuna soruyorum! İki takım da kaybetti. Biri 3-1, diğeri 3-0... Futbolcuların ve kenardaki yönetimin motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı?

"ANAOKULUNA YENİ ATANMIŞ BİR ÖĞRETMEN GİBİ"

Rize ısırıyordu, çıkıyordu mücadele ediyordu belki de maçı kaybetmeyeceklerdi. Bugün Ankaragücü'nü seyrettim, takım tarihinde 3 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadıklarını gördüm. Kenarda Emre Belözoğlu'na bakıyorum, sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen gibi, çocukları kırmamak için sakin duruyor. Emre Belözoğlu pamuk gibiydi. Ankaragücü ise çift kale antrenman maçına çıkmıştı.

"TÜM DEĞERLERİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM"

Tüm değerlerim üzerine yemin ederim fakat ispatlayamam. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor. Seversiniz sevmezsiniz ama İsmail Kartal adamlık konusunda 50 tane Emre eder. Eğer Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsa ben bayan Ahmet'im. İsmail Kartal şampiyon olursa tarihe geçecek ve yerini alacak. Şampiyon olursa seneye de İsmail Kartal devam edecek ve uzun yıllar devam edecek. Emre alternatifi bu sebeple hiçbir zaman düşünülmeyecek."

Ahmet Çakar\'dan Emre Belözoğlu için bomba iddia: Tüm değerlerim üzerine yemin ederim

Emre Belözoğlu, Ahmet Çakar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu için bomba iddia: Tüm değerlerim üzerine yemin ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Seyyidali Can: Sen tam bir fitne fesat çıkaran tek değer anlayışı para olan karaktersiz birisin 119 76 Yanıtla
  • Emir Emir: FENERBAHÇELİYİM,BAZI MAÇLARI ENAZ İKİ DEFA İZLERİM.EMRE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMADAN ŞAMPİYON YAPAN HOCA.GEÇWN SEZON BAŞAKŞEHİR İLE NASIL OLDUĞUNU KİMSENİN ANLAMADIĞI BİR KADRO ÇIKARIP KIRILMA ANINDA GALATASARAYDAN YEDİ GOL YEDİRDİ.BAZI OYUNCULAR BUNUN İÇİN KAVGA ETMİŞ EMRE İLE.FENERBAHÇENİN KAPISINDAN SOKMASINLAR. 82 46 Yanıtla
  • Pinokyo: Bu hasta adamın yorumculuk yaptığı ülkede ben asgari ücretle çalışıyorum ya ona yanarım 62 37 Yanıtla
  • Talip Konyali: yahu ahmet hocam sen bayan olmak istiyorsan gene sen bilirsin ama..niye istesin..emre ankaragücünün hocası..fnerde nasıl oynadığını ve çalıştırdığını herkes bilir..gs de avrupa kupasını kaldırdı..daha ne istesin...bay ahmet 43 44 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Ne gerek var bu açıklamaya sen ülkenin değerli hakemlerinden biriydin birçok avrupa maçı yönettin hiç yakışmıyor 34 31 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Net tespit geçmiş maclarini izlemesek ankara gücünün yalan konuşuyor diyecez ama ankara gücü o deyildi 46 12 Yanıtla
  • Mustafa Özcan: Bayan Ahmet. Emre bir takımın teknik direktörü. Doğal olarak kendi takımı dışında hiçbir takımın şampiyonluğunu istemeyebilir. Bunda ne var. Fenere gıcık gitmiş olabilir. Rakiplerine daha az saldırmış olabilir. Bu stratejidir. Alıştınız kaz etine. 11 16 Yanıtla
  • Gerginyo : Ankaragücü resmen yattı ya para yedirdi cincon ahmat doğru söylüyor böyle futbol olamaz aynısı samsun içinde geçerli taylanla emre kilincin nasıl oynamadigini herkes gördü 17 5 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Diyelim ki istemiyor o zaman Galatasaray'a mı yattı olacak? Ankaragücü 3-0 önde maça başlasın Galatasaray 3-5 o maçı kazanırdı. Sabaha kadar maç oynansa Ankaragücü kendini yırtsa bile gücü Galatasaray'a yetmez! 2 9 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu için bomba iddia: Tüm değerlerim üzerine yemin ederim - Son Dakika
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