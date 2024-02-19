Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Mücadele boyunca Ankaragücü'nün kötü bir performans sergilemesi ve maçı kazanmak adına ortaya bir mücadele koyamaması tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar'ın da gündemindeydi.
Karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Çakar, şu ifadelere yer verdi: "Emre Belözoğlu utanmalısın. İlhan Palut ile gurur duyuyorum. Şampiyonluğa oynayan takımlar iki farklı deplasman oynadı. Biri Rize, diğeri Ankara... Bunu tüm spor kamuoyuna soruyorum! İki takım da kaybetti. Biri 3-1, diğeri 3-0... Futbolcuların ve kenardaki yönetimin motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı?
Rize ısırıyordu, çıkıyordu mücadele ediyordu belki de maçı kaybetmeyeceklerdi. Bugün Ankaragücü'nü seyrettim, takım tarihinde 3 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadıklarını gördüm. Kenarda Emre Belözoğlu'na bakıyorum, sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen gibi, çocukları kırmamak için sakin duruyor. Emre Belözoğlu pamuk gibiydi. Ankaragücü ise çift kale antrenman maçına çıkmıştı.
Tüm değerlerim üzerine yemin ederim fakat ispatlayamam. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor. Seversiniz sevmezsiniz ama İsmail Kartal adamlık konusunda 50 tane Emre eder. Eğer Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsa ben bayan Ahmet'im. İsmail Kartal şampiyon olursa tarihe geçecek ve yerini alacak. Şampiyon olursa seneye de İsmail Kartal devam edecek ve uzun yıllar devam edecek. Emre alternatifi bu sebeple hiçbir zaman düşünülmeyecek."
Son Dakika › Spor › Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu için bomba iddia: Tüm değerlerim üzerine yemin ederim - Son Dakika
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