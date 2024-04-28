Ahmetli Spor Okulları Öğrencisi Şeyma Aydın, Başarıyla Takdir Ediliyor - Son Dakika
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Ahmetli Spor Okulları Öğrencisi Şeyma Aydın, Başarıyla Takdir Ediliyor

Ahmetli Spor Okulları Öğrencisi Şeyma Aydın, Başarıyla Takdir Ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen spor okullarından yetişen Şeyma Aydın, Ahmetli ilçesindeki spor kurslarına katılarak basketbol ile tanıştı ve gösterdiği üstün performansla Türkiye Basketbol Federasyonu'nun U14 Milli Takımı'na davet edildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, genç sporcuların Manisa'dan çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, gençlerin sporla buluşmalarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

28.04.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca Manisa'nın Ahmetli ilçesinde düzenlenen spor okullarından yetişen Şeyma Aydın, örnek başarısıyla takdir topluyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı GSB Spor Okulları ve Gençlik Merkezi'nin düzenlediği spor kursları, gençlerin sporla tanışmasını sağlarken önemli başarılar elde etmelerine vesile oluyor. Bu başarı öykülerinden biri de Şeyma Aydın'a ait. Şeyma Aydın, Ahmetli ilçesindeki spor kurslarına katılarak basketbol ile tanıştı ve gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarısını Ahmetli Efeler Spor Kulübü'nde sürdüren Şeyma Aydın, başarılı performansı sayesinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun U14 Milli Takımı'na davet edildi ve Romanya'da düzenlenen Milli Takım Kampı'nda da adından söz ettirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yetenekli genç sporcuların Manisa'dan çıkmasının gurur verici olduğunu belirtti. Öztürk, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm tesisler ve personel ile gençlerin her zaman hizmetinde olduklarını vurguladı. Şeyma Aydın'ı ve antrenörlerini kutlayan Öztürk, "Bu başarı hikayesi, gençlerin sporla tanışması ve yeteneklerini geliştirmesi için sağlanan imkanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin sporla buluşmalarını desteklemeye devam ederek gelecekte daha pek çok başarı hikayesine imza atmaya devam edecektir" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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