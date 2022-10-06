Akay: "Aldığım en güzel armağan" - Son Dakika
Üye Girişi

Akay: "Aldığım en güzel armağan"

06.10.2022 14:43
Akay: "Aldığım en güzel armağan"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetimi, Başkan Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz, Şube Sekreteri Akif Özdemir ve Şube Müdürü Mehmet Önal ile birlikte, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ı makamında ziyaret ederek, dünyaca ünlü karikatürist Mesut Yavuz'un çizdiği Akif...

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetimi, Başkan Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz, Şube Sekreteri Akif Özdemir ve Şube Müdürü Mehmet Önal ile birlikte, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ı makamında ziyaret ederek, dünyaca ünlü karikatürist Mesut Yavuz'un çizdiği Akif Akay, karikatürünü armağan etti.

Basketbol temalı karikatürünü görünce büyük bir mutluluk yaşayan Akay, "Aldığım en güzel armağan, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Seyhan Belediyesi'nin her zaman sporun dostu olduğunu ve spora büyük destek verdiğini kaydeden TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, "Sosyal belediyecilik spora verdiği destekle öne çıkar. Seyhan Belediyesi de bu desteği fazlasıyla veriyor. Başkan Yardımcısı Gökhan Üney'in, sporun her daim içerisinde olması da Seyhan Belediyesi ve bizler için bir şans. Kendisine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Akay da, Seyhan Belediyesi olarak sporun altyapısına destek olmayı hedeflediklerini kaydederken, profesyonel kulüplere oyuncu vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana gündem haberleri... Adana'da bir kadına darp girişiminde bulunduğu öne sürülen sanık hakim karşısında Adana gündem haberleri... Adana'da bir kadına darp girişiminde bulunduğu öne sürülen sanık hakim karşısında Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada
Kaynak: İHA

Mesut Yavuz, Türkiye, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akay: 'Aldığım en güzel armağan' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:17:45. #1.13#
SON DAKİKA: Akay: "Aldığım en güzel armağan" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement