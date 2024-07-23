Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sporculara ve miniklere forma hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sporculara ve miniklere forma hediye etti

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sporculara ve miniklere forma hediye etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, spor kulübü bünyesinde mücadele eden sporculara ve yaz okuluna gelen miniklere yeni sezon formalarını hediye etti. Forma dağıtım törenine kulüp yöneticileri, antrenörler ve veliler de katıldı.

23.07.2024 14:00  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor kulübü bünyesinde mücadele eden sporcuların yanı sıra yaz okuluna gelen miniklere yeni sezon formalarını hediye etti.

Seyfi Ali Türkoğlu- Şafak Erdur Spor Tesisinde gerçekleşen forma dağıtım törenine kulüp yöneticileri, antrenörler ile çocukların velileri de katıldı. Buluşmada Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, farklı yaş ve kategorilerde mücadele eden geleceğin genç yeteneklerine yeni sezon formalarını hediye etti. Sporun ve sporcunun dostu bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Sarıyıldız, hedeflerinin uzman antrenörler desteğiyle yetenekli sporcular yetiştirerek spor camiasına kazandırmak olduğunu söyledi.

"Çocuklarınızı yaz okullarına gönderin"

Sporcu çocuklarla sohbet ederek hayallerini soran Sarıyıldız; "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Farklı yaş ve kategorilerden yüzlerce çocuğumuzu, yaz okullarımızdan faydalandırarak onları sporla tanışmanın gururunu antrenörlerimiz ve ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Değerli ailelerimizi, ücretsiz futbol, basketbol, tenis ve uzak doğu savunma sporları kursları ile yaz okullarında verdiğimiz spor eğitimlerine çocuklarını göndererek, onların içindeki yeteneği ve cevheri keşfetmeye, çocuklarımızın tatili verimli şekilde değerlendirmeye davet ediyorum" dedi.

"Spora ve sporcuya desteğimiz katlanarak sürecek"

Geleceğin yıldızlarından tüm spor hayatlarında centilmence davranmalarını isteyen Sarıyıldız, "Akdeniz Belediyesi olarak spor, sanat, eğitim ve kültür alanlarında gençlerimize ve çocuklarımıza destek ve etkinliklerimiz katlanarak devam edecek. Çocuklarımızı yetiştiren antrenörlerimize de değerli emekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Hoşyar Sarıyıldız, Akdeniz, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sporculara ve miniklere forma hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
14:33 Konserde panik Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
14:28 Bahçeli’nin ekonomi yorumuna Şimşek’ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli
14:11 Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez’e sürpriz yaptı Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi
14:04 Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki ’’Korku Evi’’nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki ''Korku Evi''nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 15:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sporculara ve miniklere forma hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement