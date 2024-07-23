Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sporculara ve miniklere forma hediye etti

Spor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor kulübü bünyesinde mücadele eden sporcuların yanı sıra yaz okuluna gelen miniklere yeni sezon formalarını hediye etti.

Seyfi Ali Türkoğlu- Şafak Erdur Spor Tesisinde gerçekleşen forma dağıtım törenine kulüp yöneticileri, antrenörler ile çocukların velileri de katıldı. Buluşmada Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, farklı yaş ve kategorilerde mücadele eden geleceğin genç yeteneklerine yeni sezon formalarını hediye etti. Sporun ve sporcunun dostu bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Sarıyıldız, hedeflerinin uzman antrenörler desteğiyle yetenekli sporcular yetiştirerek spor camiasına kazandırmak olduğunu söyledi.

"Çocuklarınızı yaz okullarına gönderin"

Sporcu çocuklarla sohbet ederek hayallerini soran Sarıyıldız; "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Farklı yaş ve kategorilerden yüzlerce çocuğumuzu, yaz okullarımızdan faydalandırarak onları sporla tanışmanın gururunu antrenörlerimiz ve ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Değerli ailelerimizi, ücretsiz futbol, basketbol, tenis ve uzak doğu savunma sporları kursları ile yaz okullarında verdiğimiz spor eğitimlerine çocuklarını göndererek, onların içindeki yeteneği ve cevheri keşfetmeye, çocuklarımızın tatili verimli şekilde değerlendirmeye davet ediyorum" dedi.

"Spora ve sporcuya desteğimiz katlanarak sürecek"

Geleceğin yıldızlarından tüm spor hayatlarında centilmence davranmalarını isteyen Sarıyıldız, "Akdeniz Belediyesi olarak spor, sanat, eğitim ve kültür alanlarında gençlerimize ve çocuklarımıza destek ve etkinliklerimiz katlanarak devam edecek. Çocuklarımızı yetiştiren antrenörlerimize de değerli emekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MERSİN