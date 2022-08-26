Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'de - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'de

26.08.2022 11:53
Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'de

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2022-2023 sezonunda 2. Lig'de yer almaya hak kazandı.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2022-2023 sezonunda 2. Lig'de yer almaya hak kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Avukat Muaz Ergezen tarafından, Akdeniz Belediye Spor Kulübü Derneğine gönderilen 25 Ağustos 2022 tarihli resmi yazıda, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu 1. Ligi'nde yer alan Çanakkale Boğazgücü Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın, 2022-2023 sezonunda 3. Lig'de faaliyetlerini sürdürme kararı aldığı belirtildi.

Resmi yazının devamında, Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının, Antalya'da oynanan 2021-2022 sezonu 3. Lig Play-Off müsabakalarını 4'üncü olarak tamamladığı hatırlatılarak, Çanakkale ekibinin aldığı ligden çekilme kararı sonucunda Akdenizli ekibin, 2022-2023 sezonunda 2. Lig'de yer almaya hak kazandığı ifade edildi.

Akdenizli ekip, 2. Lig şansını averajla kaybetmişti

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi B Grubu'nda, sezonu grup 2'ncisi olarak tamamlayıp Play-Off maçlarına katılma hakkı kazanmıştı. Antalya'da oynanan Play-Off maçlarını 4'üncü tamamlayan Akdenizli ekip, averajla 2. Lig'e çıkma şansını kaybetmişti. Fakat 1. Lig'de mücadele eden Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü, ligden çekilip 3. Lig'de mücadelesini sürdüreceğini federasyona resmi yazı ile bildirdi. Bu gelişme karşısında federasyon tarafından Akdeniz Belediye Spor Kulübü Derneği'ne gönderilen resim yazıda, Akdenizli ekibin 2. Lig'e çıkmaya hak kazandığı kaydedildi.

"Sporcularımızın sevinç ve heyecanını paylaşıyorum"

Bu gelişme karşısında bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak; "Akdeniz Belediye Spor Kulübümüz bünyesine katıldığı daha ilk yılında bir üst lige çıkma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, bu sürpriz gelişme sonucu 2. Lig'e çıkmalarının sevinç ve heyecanını, en az sporcularımız kadar ben de yaşıyorum. Sporcularımızın, katılmaya hak kazandığı 2. Lig'de oynayacakları maçlarda da büyük başarılar elde edeceklerine ve bir üst lige çıkacaklarına gönülden inanıyorum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'de - Son Dakika

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